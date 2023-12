Fotos son el consuelo para una madre a la que le mataron a su hijo y no le permitieron ir al funeral

Las fotos de Sergio Rafael Corea Sandino, de 24 años, se han convertido en el consuelo para doña Aracelly Corea Sandino quien sigue esperando justicia por su hijo asesinado a balazos.

Los sospechosos de ordenar el homicidio de Sergio, no le permitieron a esta madre despedir a su hijo, pues días antes ellos mismos la habrían atropellado y la enviaron al hospital, durante esos días ocurrió el crimen del joven y su mamá no pudo estar en el funeral.

Es por eso que está madre prefiere ver las fotos de su hijo y así sentirlo cerca.

El homicidio contra Sergio ocurrió el viernes 25 de febrero 2022; mientras que el atropello sucedió la noche del sábado 19 de febrero del 2022 en Penshurt, Limón.

El barbero Sergio Corea Sandino, de 24 años, fue asesinado por pedir justicia por un atropello que sufrió su mamá y hermano. Foto: Tomada de FB

Justamente este atropello contra esta madre fue lo que desató el problema que terminó en un proceso judicial por el homicidio.

Para doña Aracelly no existe la Navidad desde que perdió a uno de sus hijos.

“Un hijo menos, tuve dos varones y dos mujeres, ahora me hace falta uno de ellos. He visitado la tumba de mi hijo, muy pocas veces, ¿por qué de qué sirve?, las veces que he ido siento que ya no está ahí”.

“Será porque no vi cuando lo enterraron ni nada, prefiero estar viendo las fotos de él, se mantiene vivo en mi mente y corazón”, manifiesta esta madre.

Petición de ayuda terminó en muerte

Los sospechosos de hacerle el daño a esta familia están libres, pero tienen medidas cautalerares, no se pueden acerca a los parientes cercanos de Sergio. Tampoco pueden cambiar de domicilio, menos salir del país.

Los Corea Sandino solo esperan por la justicia terrenal, porque tienen claro que de la divina nadie se escapa.

Los sospechosos de quitarle la vida a Sergio son una familia vecina, incluso uno de los sospechosos hasta tuvo amistad con la víctima; se trata de una madre de apellidos González Oconitrillo, de 45 años; su pareja, apellidada Núñez Mendoza, de 55 años; los dos hijos de la mujer, Bonilla González, de 22 años (hombre) y Núñez González, de 25; así como su nuera de apellidos Andino Luna, de 32 años.

Una familia vecina de Limón fue detenida por el OIJ por ser sospechosa de ordenar el homicidio del barbero Sergio Corea Sandino, de 24 años. Foto: OIJ

En apariencia todo inició cuando la madre de esta familia de apellidos González Oconitrillo manejaba un vehículo a alta velocidad, en ese momento doña Aracelly y otro de sus hijos de nombre Yasdany estaban en una moto, porque llevaban las compras para la casa, ellos trataron de orillarse al ver que el carro se acercaba a alta velocidad y aún así fueron golpeados.

“Imagínese la velocidad que traía que a mí me mandó por el aire, pegué en el tráiler, mi hijo se quedó prensado entre el tráiler y la moto, ahí fue donde él perdió la pierna, se le quebró el brazo y la cadera”, expresó doña Aracelly.

Debido a las fuertes lesiones del atropello, doña Aracelly sufrió fracturas en la pierna derecha y a su hijo Yasdany (hermano de Sergio), le amputaron la pierna izquierda.

Sergio, quien era barbero publicó en Facebook dos días después del atropello su molestia y pidió justicia; pero cuatro días después de esa publicación llegaron a su negocio y le dispararon provocándole la muerte.

Esta habría sido la causa de la muerte del joven: pedir justicia por su mamá y hermano que fueron atropellados.

Los sospechosos están bajo el radar de las autoridades judiciales y la Fiscalía de Limón sigue la investigación bajo el expediente 22-000333-0063-PE.