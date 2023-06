Mamá de barbero que mandaron a matar tuvo que ver el funeral de su hijo por videos

Con un beso fue como el barbero Sergio Rafael Corea Sandino, de 24 años, se despidió de su mamá, Aracelly Corea Sandino.

La maldad y la violencia no permitieron que esta madre y su hijo tuvieran más muestras de cariño como esas, ya que a él lo asesinaron --aparentemente-- por alzar la voz por su madre y hermano, a quienes atropellaron, al parecer, por una imprudencia y les causaron lesiones graves.

Los sospechosos de la atroz muerte son vecinos de la familia, incluso, uno de los detenidos fue amigo de Sergio.

Se tratan de una madre de apellidos González Oconitrillo, de 45 años; su pareja, apellidada Núñez Mendoza, de 55 años; los dos hijos de la mujer, Bonilla González, de 22 años y Núñez González, de 25; así como su nuera de apellidos Andino Luna, de 32 años.

El atropello ocurrió la noche del sábado 19 de febrero del 2022 en Penshurt, Limón y desde ese día se vino una serie de amarguras para la familia Corea Sandino.

El barbero Sergio Corea Sandino, de 24 años, fue asesinado luego de denunciar en redes sociales un atropello contra su mamá y hermano. Foto: Tomadas de FB

Esa noche doña Aracelly fue al súper del barrio, que está a unos 600 metros de su casa para hacer unas compras.

Ella siempre le pagaba a un taxista informal para devolverse a su casa, pero esa vez su hijo Yasdany le dijo que él la llevaba en moto.

Cuando iban en carretera se percataron que de frente venía un vehículo a alta velocidad, ellos trataron de orillarse y aún así fueron golpeados.

“Imagínese la velocidad que traía que a mí me mandó por el aire, pegué en el tráiler, mi hijo se quedó prensado entre el tráiler y la moto, ahí fue donde él perdió la pierna, se le quebró el brazo y la cadera”, expresó doña Aracelly.

Debido a las fuertes lesiones del atropello, doña Aracelly sufrió fracturas en la pierna derecha y a su hijo Yasdany (hermano de Sergio), le amputaron la pierna izquierda.

La familia reconoció el carro de los vecinos y Sergio habría llamado a su amigo (Bonilla González) para pedirle que le dijera a la mamá de él que se hiciera responsable, porque, en apariencia, era la que iba manejando.

Luego de eso el barbero publicó en Facebook, el 21 de febrero del 2022, su malestar y pedía justicia. Doña Aracelly le pidió que quitara el posteo porque cuando salieran del hospital y se recuperaran, iban a poner la denuncia.

Beso

El 24 de febrero del 2022 a doña Aracelly la trasladaron al hospital del Trauma, en La Uruca, San José y su hijo Sergio la despidió con un beso.

“Él fue el último que me despidió, me dio un beso y se despidió de mí, le dije, ‘Sergio, todo tranquilo, cuide a su hermana’.

“Ese día me llamó como a las diez de la noche y me preguntó que cómo me había ido, le dije que me habían asignado una cama y que todo estaba bien, me dijo: ‘mañana (viernes 25 de febrero) la llamo como a esta misma hora, porque voy a cerrar tarde, tengo que trabajar el doble para ayudarles a ustedes’; le dije que tranquilo, que fuera a descansar, que no se maltratara mucho.

“Me dijo que estaba haciendo unas rifas de cortes de pelo gratis, para ayudarnos a acondicionarnos la casa, porque además la teníamos inhabitable”, recordó este madre.

La familia sospechosa de matar a Sergio Corea Sandino, de 24 años está a la espera de sus medidas cautelares. Foto: OIJ

Llamada nunca llegó

La llamada de Sergio nunca llegó, más bien a la señora la llamaron para avisarle que su hijo había sido asesinado en la barbería.

“Me entró una llamada como a las seis de la tarde del viernes solo para que me dieran la mala noticia”, recordó mientras tragaba grueso.

No entendía por qué tanto daño contra ellos, si su hijo era un muchacho de bien, no tenía problemas, tampoco vicios.

“Estaba internada, no lo pude ni velar, ni enterrarlo, nada... solo me mandaron fotos y videos de él.

“Esa fue la última vez que lo vi y me despedí de él, el viernes me lo mataron”, exclamó esta madre.

La familia sospechosa está detenida y a la espera de medidas cautelares por ser sospechosa del homicidio.