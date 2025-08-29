Sucesos

Fuego descontrolado tiene a Bomberos ocupados y a vecinos preocupados

Los bomberos tratan de controlar las llamas en el cruce Los Ángeles en Ipis, Goicoechea

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Un enorme incendio, así es como califican los Bomberos a las llamas descontroladas que amenazan varias viviendas en el cruce Los Ángeles en Ipis, Goicoechea.

“Estamos trabajando en el control de un gran incendio en varias estructuras, con tres unidades extintoras en escena y estamos sumando tres unidades más”, es el reporte preliminar de los bomberos.

LEA MÁS: Triste amanecer para al menos 22 familias de Heredia tras incendio que destruyó sus casas

Las llamas fueron reportadas desde las 4:32 p. m. de este viernes y es vista desde varias zonas aledañas.

La Cruz Roja confirmó que las llamas involucran una chatarrera y a varias casas.

*En desarrollo

Incendio en Ipis de Goicoechea
Incendio2

LEA MÁS: Una regleta paqueteada le puede quemar hasta la casa, acá le contamos cómo saber si la que tiene es certificada o no

LEA MÁS: Hombre pierde su hogar en incendio y lo que le pasó por tratar de sobrevivir es desgarrador

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
incendio en IpisBomberos
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.