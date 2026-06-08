Fuerte oleaje obliga a suspender búsqueda de cinco desaparecidos tras vuelco de pangas en Santa Cruz

La Cruz Roja se vio obligada a suspender la tarde de este lunes las labores de búsqueda de cinco personas que permanecen desaparecidas tras el vuelco de dos pangas en el cantón de Santa Cruz, Guanacaste.

Minyar Collado, de la Cruz Roja, explicó que la decisión se tomó debido a las peligrosas condiciones del mar en la zona.

Collado explicó que, por el fuerte oleaje que se presenta en el sector, la búsqueda tuvo que ser suspendida por este lunes, ya que las condiciones representan un riesgo para los cruzrojistas que participan en el operativo.

Los cruzrojistas seguirán la búsqueda este martes. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja)

El socorrista comentó que el Servicio Nacional de Guardacostas también se encuentra colaborando en las labores de rastreo y que será a primera hora de este martes cuando los equipos regresen a la playa para retomar la búsqueda.

Los incidentes ocurrieron pasadas las 6 a. m. de este lunes.

El primer caso fue reportado en playa Negra, en el distrito de 27 de Abril, donde una panga con cuatro personas adultas a bordo volcó por razones que se investigan.

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Tres ocupantes lograron salir del agua y fueron trasladados para valoración médica a la clínica de Hacienda Pinilla, mientras que una persona continúa desaparecida.

Posteriormente, a las 6:24 a. m., la Cruz Roja recibió un segundo reporte sobre otra embarcación que habría volcado entre playa Tamarindo y San Juanillo.

En este hecho se reporta a cuatro personas adultas desaparecidas.

En total, cinco personas permanecen sin ser localizadas, por lo que las autoridades mantienen un amplio operativo de búsqueda que continuará este martes, siempre que las condiciones del mar lo permitan.

En redes sociales circulan videos de distintas playas con oleajes impresionantes.