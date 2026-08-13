¡Fuerte sacudida en Centroamérica! Sismo de 5,5 se sintió en El Salvador, Honduras y Nicaragua

Un sismo de magnitud 5,5 sacudió este miércoles El Salvador, Honduras y Nicaragua, sin que se reportaran víctimas ni daños, informaron el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y observatorios locales de sismología.

El temblor ocurrió a las 6:30 p.m. de este miércoles y tuvo su epicentro en las costas del océano Pacífico, en el departamento de Usulután, a unos 160 kilómetros al sur de la capital salvadoreña.

Sismo de 5,5 se siente en El Salvador, Honduras y Nicaragua (Cortesía/cortesía)

El movimiento sísmico se produjo a una profundidad de 56,8 kilómetros.

El Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador indicó en X que el sismo tuvo una magnitud de 5,7 frente a la costa de Usulután y que “no existe amenaza de tsunami para El Salvador”.

La sacudida también se sintió en Honduras y Nicaragua.

LEA MÁS: De una balacera con dos heridos a un hombre muerto: San Rafael Abajo enfrenta dos días violentos

Las autoridades de protección civil de los tres países no reportaron víctimas ni daños en infraestructuras, aunque el sismo provocó temor entre pobladores.

El sismo en Centroamérica se registró dos días después de un terremoto de magnitud 7,4 en Colombia que deja hasta ahora 265 muertos, unos 3.500 heridos y casi 500 desaparecidos, según el último balance del presidente Abelardo de La Espriella.

Centroamérica suele sufrir fenómenos de este tipo por la convergencia de las placas tectónicas Caribe y Cocos, así como por fallas geológicas locales.

Este sismo no se sintió en Costa Rica.