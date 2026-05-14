Sucesos

Fuerte temblor se sintió en varios puntos del país la noche de este miércoles

El temblor tuvo su epicentro al sur de Playa Hermosa de Garabito

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Por Adrián Galeano Calvo

Un fuerte sismo ocurrido la noche de este miércoles se sintió en distintos puntos del país, especialmente en el Valle Central.

Según el reporte del Ovsicori, el temblor ocurrió a las 9:36 p. m. y tuvo una magnitud de 2,0.

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En cuanto a su epicentro, este se ubicó a 3,7 kilómetros al sur de Playa Hermosa de Garabito, Puntarenas. Además, tuvo una profundidad de 9,72 kilómetros.

Varias personas reportaron haberlo sentido en el Pacífico del país y en el Valle Central.

Paso Canoas sintió dos sismos esta madrugada. El primero tuvo 3,5 Mw y el segundo 3,9 Mw. No hubo afectaciones.
El sismo tuvo su epicentro cerca de Playa Hermosa, Puntarenas. (Canva/Canva)
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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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