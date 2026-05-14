Fuerte temblor se sintió en varios puntos del país la noche de este miércoles

Un fuerte sismo ocurrido la noche de este miércoles se sintió en distintos puntos del país, especialmente en el Valle Central.

Según el reporte del Ovsicori, el temblor ocurrió a las 9:36 p. m. y tuvo una magnitud de 2,0.

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En cuanto a su epicentro, este se ubicó a 3,7 kilómetros al sur de Playa Hermosa de Garabito, Puntarenas. Además, tuvo una profundidad de 9,72 kilómetros.

Varias personas reportaron haberlo sentido en el Pacífico del país y en el Valle Central.