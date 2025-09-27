Sucesos

Fuertes aguaceros provocaron inundaciones y daños a familias de Puntarenas

La CNE tiene dos albergues abiertos debido al mal tiempo que impera en el Pacífico de Costa Rica

Por Alejandra Morales

Los fuertes aguaceros registrados en las últimas horas en Puntarenas generaron inundaciones en las comunidades de Fray Casiano, Bella Vista, Valle Azul y Valle Verde.

Pese a la mejoría del tiempo para este sábado, el agua seguía estancada y las autoridades temían que continuaran los reportes de inundaciones.

Bomberos y Cruz Roja ayuda a los afectados por inundaciones en Bella Vista, Valle Azul y Valle Verde. Foto: Bomberos y Cruz Roja
La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) recibió 294 incidentes por inundación.

La CNE hace un llamado a no bajar la guardia, ya que los suelos están muy saturados y se espera que las lluvias continúen durante este fin de semana.

Bomberos y Cruz Roja ayuda a los afectados por inundaciones en Bella Vista, Valle Azul y Valle Verde. Foto: Bomberos y Cruz Roja
Debido al mal tiempo habilitaron un albergue en la escuela de Riojalandia, con 50 personas afectadas por las inundaciones en Fray Casiano.

También en la iglesia católica de Paquera hay otro albergue con cuatro adultos mayores.

Bomberos y Cruz Roja ayuda a los afectados por inundaciones en Bella Vista, Valle Azul y Valle Verde. Foto: Bomberos y Cruz Roja
La Unidad Operativa de Rescate Acuático del Cuerpo de Bomberos ha apoyado a los afectados de esta emergencia, en la que han salvado a más de 100 personas.

La Cruz Roja también se ha unido al rastreo, han evacuado a 50 familias de Bellavista en El Roble, Puntarenas.

Para esta operación, la Cruz Roja dispuso de cuatro unidades 4x4, ambulancias de soporte básico de vida, una unidad de operaciones y 15 cruzrojistas.

Bomberos y Cruz Roja ayuda a los afectados por inundaciones en Bella Vista, Valle Azul y Valle Verde. Foto: Bomberos y Cruz Roja
Bomberos y Cruz Roja ayuda a los afectados por inundaciones en Bella Vista, Valle Azul y Valle Verde. Foto: Bomberos y Cruz Roja
Bomberos y Cruz Roja ayuda a los afectados por inundaciones en Bella Vista, Valle Azul y Valle Verde. Foto: Bomberos y Cruz Roja
Bomberos y Cruz Roja ayuda a los afectados por inundaciones en Bella Vista, Valle Azul y Valle Verde. Foto: Bomberos y Cruz Roja
Camiones de Bomberos en medio de las inundaciones.
Bomberos de Costa Rica llegó a diferentes comunidades de Puntarenas a rescatar a personas afectadas por las inundaciones que comenzaron este viernes. (Bomberos de Costa Rica/Bomberos de Costa Rica)
Cruzrojistas rescatan a una persona que estaba atrapada en las aguas.
Los paramédicos también tuvieron que atender personas que sufrieron heridas en las inundaciones. (Bomberos de Costa Rica/Bomberos de Costa Rica)
Inundaciones en Bella Vista, Puntarenas
