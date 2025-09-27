Identifican al conductor de lujoso carro que murió tras balacera y choque contra árbol en Escazú

Un hombre de apellido Montero Cardenas, de 32 años y vecino de Puente Salas en Barva, Heredia, es la víctima que asesinaron de múltiples balazos cuando manejaba un lujoso carro en Escazú.

De acuerdo con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Montero es padre de una adolescente.

La víctima circulaba en un Mercedes Benz, valorado en 21 millones de colones. Este vehículo está inscrito a nombre de un sujeto de apellido Apuy Medrano.

De momento, no hay personas detenidas por este violento hecho que quedó grabado en cámaras de seguridad y que puso en peligro la vida de muchos inocentes.

Este hecho ocurrió en San Rafael, en Guachipelín de Escazú, San José.

Como consecuencia de los tiros, Montero chocó con otros carros y se estrelló contra un árbol.

Un hombre fue asesinado a disparos en Escazú. Tras el ataque, el vehículo en el que viajaba chocó contra un árbol. (Cortesía/Cortesía)

“Uno de los conductores es declarado sin vida. El mismo presenta múltiples impactos de bala”, dijeron los bomberos cuando atendieron la situación.

Este hecho quedó grabado en varias cámaras de seguridad, las cuales registraron que eran las 4:26 p. m., de este viernes. Estos videos serán analizados por las autoridades.

San José es la provincia más violenta de Costa Rica, registra 214 homicidios hasta este viernes 26 de setiembre.

Las autoridades judiciales temen que Costa Rica cierre el año con 900 asesinatos.

