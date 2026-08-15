Fuertes lluvias provocan estragos en varias zonas del país

La CNE mantiene vigilancia en diferentes zonas ante las lluvias que afectan Costa Rica. Foto: CNE. (CNE/Foto CNE)

Las fuertes lluvias de este sábado 15 de agosto ya están generando problemas en diferentes puntos de Costa Rica, con desbordamiento de ríos, anegamientos y un deslizamiento, según el más reciente reporte de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

La institución confirmó afectaciones en Matina, Guatuso, Turrialba y Alvarado, mientras los comités municipales de emergencia y otras autoridades mantienen vigilancia sobre las comunidades.

Uno de los casos se presenta en Guatuso, donde el Comité Municipal de Emergencias reporta el desbordamiento de ríos que afecta a las comunidades de San Juan y Pataste.

La Fuerza Pública realiza recorridos para verificar las condiciones y determinar el estado de las familias. En caso de ser necesario, las autoridades habilitarán un albergue.

Albergue preventivo fue habilitado en Matina

En el sector de Davao, en Matina, se reporta anegamiento debido al incremento de las lluvias.

Ante las condiciones, se habilitó de manera estrictamente preventiva un albergue en el sector de Larga Distancia para recibir a las familias que eventualmente necesiten resguardo.

La CNE aclaró que hasta el momento de su reporte ninguna persona había requerido ser trasladada al albergue.

También existen problemas en Turrialba y Alvarado. En la ruta 10 se reportó un deslizamiento en Quebrada Honda, en el límite con Juan Viñas de Jiménez.

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Además, hay anegamientos en caminos de Santa Teresita, en Turrialba y río Bajo de Abarca, en Alvarado.

La CNE solicitó a las personas que viven en las zonas afectadas mantenerse alertas y seguir las recomendaciones de las autoridades locales, principalmente ante posibles cambios en las condiciones de ríos y terrenos.

El estado de alerta se mantiene vigente mientras continúan las lluvias y el monitoreo de las zonas vulnerables.