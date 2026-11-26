El empuje frío #5 comenzará a generar cambios en las condiciones del tiempo en Costa Rica durante este jueves 26 de noviembre, debido a su paso por el norte de América Central y el mar Caribe.

El empuje frío traerá fuertes vientos.Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), se esperan ráfagas de viento entre 40 y 70 km/h, principalmente cerca de las cordilleras.

Estas condiciones podrían sentirse con mayor fuerza en comparación con los primeros días de la semana.

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Además, se prevé un aumento de la nubosidad en el Caribe y la Zona Norte, donde podrían registrarse lluvias dispersas desde las primeras horas del día.

En el Valle Central, la nubosidad que ingresará desde el norte podría ocasionar lloviznas en los pasos de montaña.

Por su parte, en las regiones del Pacífico predominarán las condiciones estables, con poca nubosidad o nubosidad parcial, similares a las observadas durante los últimos días.