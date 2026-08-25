Fuerza Pública revela las fotos de los 14 más buscados por ola de violencia en Cartago

Las autoridades ya no solo quieren que los costarricenses conozcan los nombres de las 14 personas que son buscadas por las autoridades en Cartago. Este martes, Fuerza Pública suministró las fotografías de los sospechosos, con el objetivo de facilitar su identificación.
Las imágenes corresponden a las personas que el Ministerio de Seguridad Pública señaló el lunes como parte de una estrategia para intentar frenar la ola de violencia y homicidios que ha golpeado a Cartago durante las últimas semanas.
El ministro de Seguridad, Gerald Campos, dijo que los 14 cuentan con orden de captura y que, según información de las autoridades, en apariencia estarían vinculados con diferentes grupos de crimen organizado que operan en la provincia.
Campos incluso anunció que las fuerzas policiales intensificarían la búsqueda de estas personas.
Ahora, con las fotografías divulgadas por Fuerza Pública, las autoridades buscan que la ciudadanía pueda reconocer a alguno de los sospechosos y aportar información que ayude a ubicarlos.
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Estos son los 14 buscados
Las autoridades los relacionan con diferentes grupos señalados dentro de la estrategia policial:
Los Maruja
- Jefferson Medrano Chavarría
- Jorge Esquivel Ramírez
- Anthony Serrano Chaves
- Deylan Monestel Bonilla
- Jeremy Quirós Quesada
- Joshua Quirós Rosales
Los Gerys
- Carolina Loría Solís
- Ariel Loría Solís
- Joshua Solano Miranda
- Franiel Pérez Cordero
- Axel Zúñiga Durán
Gordo Juliio
- Ruddy Sánchez Solano
El Guarco
- Marvin Alvarado Quirós
Los Chacales
- Un hombre conocido con el alias Jota.
Las autoridades han señalado que estas personas son requeridas judicialmente y que las órdenes de captura forman parte de las acciones desplegadas para enfrentar los hechos violentos registrados en la provincia.
Cartago ha registrado varios homicidios durante las últimas semanas, situación que llevó a las autoridades a reforzar los operativos policiales.
Si ha visto a alguno de ellos o sabe dónde está llame de inmediato 1176 esa línea es confidencial