Fuerza Pública y vecina rescatan animales en terrible abandono en Heredia, pero un cachorro no aguantó

Los oficiales de la Fuerza Pública y una vecina de Heredia se convirtieron en los héroes de varios animalitos que vivían en condiciones deplorables.

La Policía detalló que rescataron a tres cachorros, una perra adulta y un gato.

Según informó la Fuerza Pública, los uniformados intentaron ubicar a algún responsable en la casa, pero no obtuvieron respuesta. Desde la acera llamaron a los animales y les colocaron alimento, logrando que salieran solitos.

Uno de los cachorros presentaba un estado crítico y se tambaleaba al caminar por falta de fuerzas. Fue atendido de inmediato, pero murió mientras era trasladado al refugio.

En cuestión de minutos, los oficiales lograron poner a salvo a los otros tres cachorros, la perra adulta y el gato, quienes fueron llevados al refugio Territorio de Zaguates para su recuperación.

En noviembre anterior, oficiales de la Fuerza Pública, Policía Municipal, Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Cruz Roja Costarricense, Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio de Salud se graduaron como parte de la primera Brigada de Emergencia Animal en Heredia.

Los oficiales ahora pueden dar a los animalitos reanimación cardiopulmonar, manejo de intoxicaciones, aplicación de vendajes, medicación y protocolos de traslado seguro hacia centros veterinarios.