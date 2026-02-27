Vehículo cae a río en Paso Ancho: una mujer fallece y adulto mayor fue trasladado grave

El carro cayó al río pegó contra la pared de una casa. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

Un trágico accidente cobró la vida de una mujer y dejó a un abuelito herido de gravedad en Paso Ancho, San José.

El accidente ocurrió en las cercanías de la Cartonera cuando, por razones que se investigan, un carro cayó al cauce del río.

Según David Pasos, de la Cruz Roja, dentro del automóvil viajaban dos personas.

A la llegada de las unidades, una mujer fue declarada fallecida en el sitio. En tanto, un adulto mayor de unos 80 años fue rescatado en condición delicada y trasladado de urgencia a un centro médico.

En total, se despacharon siete unidades para atender la emergencia.

La escena quedó bajo custodia de la Fuerza Pública, mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan el levantamiento del cuerpo y las diligencias respectivas para esclarecer cómo ocurrió el hecho.