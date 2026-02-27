Sucesos

Vehículo cae a río en Paso Ancho: una mujer fallece y adulto mayor fue trasladado grave

Siete unidades de la Cruz Roja atendieron la emergencia; la escena quedó en custodia mientras el OIJ

Por Silvia Coto
El vehículo se precipitó desde el final de una vía en el sector de La Carbonera e impactó contra una estructura fija en el cauce del río.
El carro cayó al río pegó contra la pared de una casa. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

Un trágico accidente cobró la vida de una mujer y dejó a un abuelito herido de gravedad en Paso Ancho, San José.

El accidente ocurrió en las cercanías de la Cartonera cuando, por razones que se investigan, un carro cayó al cauce del río.

Según David Pasos, de la Cruz Roja, dentro del automóvil viajaban dos personas.

A la llegada de las unidades, una mujer fue declarada fallecida en el sitio. En tanto, un adulto mayor de unos 80 años fue rescatado en condición delicada y trasladado de urgencia a un centro médico.

En total, se despacharon siete unidades para atender la emergencia.

La escena quedó bajo custodia de la Fuerza Pública, mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan el levantamiento del cuerpo y las diligencias respectivas para esclarecer cómo ocurrió el hecho.

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

