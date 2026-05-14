Gerson Rosales, oficial que falleció tras disparo en la cabeza, no solo era policía: también destacó como atleta

El oficial de la Fuerza Pública Gerson Ariel Rosales Cascante, de 28 años, quien murió tras ser baleado en Batán de Limón, también dejó huella en el deporte costarricense, donde era recordado por su disciplina y compromiso dentro y fuera de la cancha.

Así lo destacó la Federación Costarricense de Balonmano, entidad que lamentó profundamente su fallecimiento y confirmó que Rosales fue exjugador del equipo de balonmano de Talamanca.

“Rosales representó al cantón en Juegos Deportivos Nacionales entre 2015 y 2018, dejando huella por su compromiso, disciplina y pasión por el deporte”, señaló la Federación mediante un mensaje de despedida.

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El oficial de la Fuerza Pública Gerson Ariel Rosales Cascante, de 28 años, quien murió tras ser baleado en Batán de Limón. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

La organización agregó que todo el balonmano costarricense se une al dolor que embarga a sus familiares, amigos y compañeros, recordando a un atleta que defendió con orgullo los colores de su comunidad tanto dentro como fuera de la cancha.

También el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Talamanca se unió al pésame.

“Recordaremos con cariño y respeto su paso por el deporte talamanqueño, su disciplina, compañerismo y entrega dentro y fuera de la cancha”, señalaron.

Gerson era oriundo de Guápiles, Pococí; sin embargo, vivía junto a su familia en Talamanca, Limón.

El joven oficial falleció la noche de este miércoles 13 de mayo en el hospital Calderón Guardia, en San José, luego de haber recibido un balazo en la cabeza durante un ataque ocurrido en Batán.

Por este caso, las autoridades mantienen detenidos a dos sospechosos de apellidos Vilchez, y otro hombre más, pero de este sujeto no trascendió su apellido, todos figuran como supuestos integrantes de una estructura criminal que opera en la zona.