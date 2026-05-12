Gobierno apuesta nuevamente por Pablo Bertozzi para liderar Policía Penitenciaria

Pablo Bertozzi Calvo volverá a ocupar el cargo de director de la Policía Penitenciaria, luego de ser nombrado por Gabriel Aguilar Vargas, nuevo ministro de Justicia y Paz de la administración de Laura Fernández.

El funcionario asumirá oficialmente sus labores a partir del próximo lunes 18 de mayo, según confirmó el Ministerio de Justicia.

Entre las prioridades establecidas para esta nueva etapa destacan el fortalecimiento operativo de la Policía Penitenciaria, la recuperación del orden y la disciplina dentro de los centros penales, así como la atención inmediata de problemáticas históricas que afectan al sistema penitenciario costarricense.

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Pablo Bertozzi Calvo asumirá a partir del lunes 18 de mayo del 2026. Fotografia: Graciela Solís (GRACIELA SOLIS)

Bertozzi es licenciado en Derecho y ya había ocupado este mismo puesto entre los años 2014 y 2020. Además, cuenta con más de 30 años de experiencia en la Fuerza Pública.

El regreso del jerarca ocurre en medio de múltiples retos dentro del sistema penitenciario, relacionados con seguridad, hacinamiento y control en las cárceles del país.

Nelson Barquero Pérez era quien estaba en el puesto de director de la Policía Penitenciaria.