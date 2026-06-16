Sucesos

Gobierno endurece medidas: extraditables perderán el contacto físico con sus visitas

El Ministerio de Justicia ordenó que todas las visitas a privados de libertad con procesos de extradición se realicen sin contacto físico

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Por Silvia Coto

El Ministerio de Justicia y Paz anunció este martes las nuevas medidas de seguridad para los privados de libertad que enfrentan procesos de extradición, las cuales incluyen que las visitas solo podrán realizarse mediante locutorios y sin ningún tipo de contacto físico.

La disposición fue instruida por el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, como parte de una estrategia enfocada en reforzar el orden y la disciplina dentro del sistema penitenciario.

Los extraditables no podrán tener contacto físico con sus visitas
Los extraditables no podrán tener contacto físico con sus visitas (Ministerio de Justicia/Cortesía)

Ahora, cualquier persona con orden de extradición que se encuentre recluida en un centro penitenciario del país únicamente podrá recibir visitas en locutorios, espacios especialmente acondicionados para mantener la comunicación entre el privado de libertad y sus visitantes mediante una barrera física de seguridad.

Esto significa que la conversación se realizará separados por un vidrio o mampara, sin posibilidad de contacto físico y utilizando teléfonos internos o sistemas de audio instalados a ambos lados.

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El Ministerio explicó que, además, los oficiales de la Policía Penitenciaria deberán portar y activar una cámara corporal cada vez que atiendan una solicitud o intervención relacionada con estos privados de libertad.

Según la institución, estas decisiones responden a criterios de seguridad, cooperación internacional y protección de los procesos de extradición que Costa Rica mantiene activos en coordinación con otros países.

Las nuevas disposiciones entran a regir de inmediato y forman parte de una serie de acciones impulsadas por el Ministerio de Justicia para reforzar los controles sobre las personas requeridas por otros países para enfrentar procesos judiciales.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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