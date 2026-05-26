Gobierno realizó reunión de seguridad contra el crimen organizado sin convocar al OIJ ni al Poder Judicial

El Poder Judicial, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmaron este lunes que no fueron oficialmente convocados a la primera reunión de la llamada “Fuerza Élite”, una estrategia impulsada por el Gobierno para coordinar acciones contra el crimen organizado.

La reunión se realizó durante la mañana en las instalaciones del Ministerio de Seguridad Pública y contó con la participación de la presidenta Laura Fernández, el ministro de Seguridad, Gerald Campos, el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, y representantes de distintos cuerpos policiales del país.

El encuentro fue declarado confidencial y forma parte de una serie de sesiones semanales que buscarán fortalecer las acciones de seguridad frente al incremento de la violencia y la criminalidad.

Las autoridades se reunieron para temas de seguiridad. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sin embargo, la ausencia de representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público llamó la atención, especialmente porque ambas instituciones tienen un rol clave en las investigaciones penales y el procesamiento de estructuras criminales.

Por medio de sus oficinas de prensa, las instituciones confirmaron que no recibieron una invitación formal para participar en esta primera sesión.

Aun así, recalcaron que mantienen el compromiso de coordinar esfuerzos junto con el Poder Ejecutivo para combatir la inseguridad y enfrentar el crimen organizado.

LEA MÁS: Pareja fue asesinada en una casa en Guápiles y poco después reportaron un vehículo ardiendo en llamas

“Convencidos de que la articulación institucional fortalece la respuesta frente al enemigo común: la delincuencia”, indicó el Poder Judicial en un pronunciamiento oficial.

Antes y después de la reunión, la presidenta Laura Fernández insistió en que su intención es integrar en futuras convocatorias tanto al Poder Judicial como a la Asamblea Legislativa.

Las autoridades judiciales reiteraron además que están dispuestas a participar en espacios de coordinación y diálogo que permitan generar estrategias conjuntas en beneficio de la seguridad nacional