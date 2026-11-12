Goicoechea fue escenario de un homicidio que marcó la adolescencia de dos muchachos de apenas 16 y 17 años

Un adolescente de apenas 17 años murió luego de ser atacado a balazos en plena vía pública en Los Cuadros de Purral, en Goicoechea. El sospechoso de acabar con su vida es otro menor de edad, de tan solo 16 años.

Los hechos ocurrieron la noche de este miércoles 11 de noviembre, cerca de las 11 p. m., según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“En apariencia, el adolescente de 17 años se encontraba en la vía pública y es abordado por un hombre que sin mediar palabra le habría disparado en múltiples ocasiones”, detalló la oficina de prensa judicial.

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La violencia volvió a golpear a dos familias en Goicoechea. Foto: Rafael Pacheco/Ilustrativa (Rafael PACHECO GRANADOS)

La víctima recibió impactos de bala en el rostro, el cuello, los brazos y las piernas. Tras el ataque, fue trasladada en un vehículo particular hasta la Clínica de Coronado, donde los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El OIJ informó que el sospechoso, de 16 años, fue detenido por las autoridades. El caso se mantiene bajo investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio.