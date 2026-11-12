Sucesos

Goicoechea fue escenario de un homicidio que marcó la adolescencia de dos muchachos de apenas 16 y 17 años

El adolescente falleció en la clínica de Coronado tras recibir disparos en la cara, el cuello, los brazos y las piernas

Por Alejandra Morales

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Un adolescente de apenas 17 años murió luego de ser atacado a balazos en plena vía pública en Los Cuadros de Purral, en Goicoechea. El sospechoso de acabar con su vida es otro menor de edad, de tan solo 16 años.

Los hechos ocurrieron la noche de este miércoles 11 de noviembre, cerca de las 11 p. m., según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“En apariencia, el adolescente de 17 años se encontraba en la vía pública y es abordado por un hombre que sin mediar palabra le habría disparado en múltiples ocasiones”, detalló la oficina de prensa judicial.

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La violencia volvió a golpear a dos familias en Goicoechea. Foto: Rafael Pacheco/Ilustrativa (Rafael PACHECO GRANADOS)

La víctima recibió impactos de bala en el rostro, el cuello, los brazos y las piernas. Tras el ataque, fue trasladada en un vehículo particular hasta la Clínica de Coronado, donde los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El OIJ informó que el sospechoso, de 16 años, fue detenido por las autoridades. El caso se mantiene bajo investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio.

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adolescente de 16 años mata a otro de 17 años en Purralmuere en la clínica de Coronado
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.