Golpe a “Los Chacales”: capturan a líder y a un colaborador tras fallido operativo inicial

Luego de que en horas de la mañana las autoridades no lograran ubicar a los principales sospechosos durante una serie de allanamientos, la situación dio un giro en el caso de la banda narco “Los Chacales”.

Uno de los líderes cayó tiempo después del allanamiento. (Cortesía/Cortesía)

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) confirmó que ya fue detenido uno de los presuntos líderes de la organización, de apellido Segura Solano, así como un colaborador identificado como Delgado Morales.

El búnker fue destruído. (Cortesía)

En el operativo realizado en la madrugada por la Policía de Control de Drogas (PCD), los agentes habían intervenido una vivienda en La Lima de Cartago y un búnker en el sector de “Las Gradas”, en el Dique, sin encontrar a los principales investigados,“Guty Chacal” y “Jorgito Chacal” lo que hizo presumir que habrían sido alertados.

Sin embargo, las diligencias policiales continuaron durante el día y permitieron finalmente dar con dos de los implicados, quienes ahora enfrentarán cargos por presunta venta de drogas.

Las autoridades encontraron 900 dosis de droga. Foto: MSP (Cortesía)

Las autoridades mantienen activa la búsqueda de otro de los líderes, de apellido Segura Meoño, así como de al menos cuatro sospechosos más vinculados a esta estructura criminal.

Este caso cobró relevancia debido a que la banda es señalada como responsable de actividades de narcomenudeo en la zona, así como de generar violencia, incluyendo balaceras y homicidios por disputas territoriales.

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Cartago en llamas

Cartago ha sido afectada en los últimos meses en lo que va del año se contabilizan 25 homicidios.

Durante los allanamientos, la PCD logró decomisar una importante cantidad de droga, dinero en efectivo, un arma de fuego y otros implementos utilizados para la dosificación de estupefacientes.

El búnker utilizado por la organización también fue desmantelado.