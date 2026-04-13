Golpe a minería ilegal: descubren otra bodega subterránea cargada de insumos en Cutris

La Fuerza Pública dio un nuevo golpe a las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal en Crucitas y el cerro Conchuditas en la zona norte del país.
En esta ocasión, oficiales lograron ubicar y desmantelar una nueva bodega subterránea en las cercanías del cerro Conchuditas, donde se almacenaban equipos e insumos valorados en varios millones de colones.
El hallazgo fue posible durante un operativo que mantenían en la zona. En el sitio, los policías descubrieron ocho plantas eléctricas, seis bombas sumergibles para agua y 13 pichingas para combustible, todos enterrados.
Además, localizaron un rollo de manguera de aproximadamente 20 metros, 30 sacos de cal y cerca de 150 kilos de cianuro, almacenados en sacos y una bolsa plástica.
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Durante la intervención también se encontraron 12 piletas utilizadas para el procesamiento de material minero.
A diferencia de otros operativos, en esta ocasión no fue necesario el uso de equipo especializado como detectores de metales, ya que el descubrimiento se dio gracias a la experiencia desarrollada por los oficiales.
Los operativos en dichas zonas mineras son cada vez más frecuentes para tratar de frenar la siuación que se vive en Crucitas.