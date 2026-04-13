Golpe a minería ilegal: descubren otra bodega subterránea cargada de insumos en Cutris

La Fuerza Pública dio un nuevo golpe a las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal en Crucitas y el cerro Conchuditas en la zona norte del país.

En esta ocasión, oficiales lograron ubicar y desmantelar una nueva bodega subterránea en las cercanías del cerro Conchuditas, donde se almacenaban equipos e insumos valorados en varios millones de colones.

Los policías encontraron una bodega subterránea de los mineros (Cortesía/Cortesía)

El hallazgo fue posible durante un operativo que mantenían en la zona. En el sitio, los policías descubrieron ocho plantas eléctricas, seis bombas sumergibles para agua y 13 pichingas para combustible, todos enterrados.

Además, localizaron un rollo de manguera de aproximadamente 20 metros, 30 sacos de cal y cerca de 150 kilos de cianuro, almacenados en sacos y una bolsa plástica.

LEA MÁS: Papá investigado por muerte de su hijo se desliga del crimen y asegura que se habría tratado de una venganza

Durante la intervención también se encontraron 12 piletas utilizadas para el procesamiento de material minero.

A diferencia de otros operativos, en esta ocasión no fue necesario el uso de equipo especializado como detectores de metales, ya que el descubrimiento se dio gracias a la experiencia desarrollada por los oficiales.

Los operativos en dichas zonas mineras son cada vez más frecuentes para tratar de frenar la siuación que se vive en Crucitas.