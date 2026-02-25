Golpe al narco en el Pacífico: decomisan 1.873 kilos de cocaína y capturan a tres colombianos

Un nuevo golpe al tráfico internacional de drogas dio el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) luego de incautar un cargamento en aguas del Pacífico Sur.

En el operativo participaron oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas, la Policía de Control de Drogas (PCD), la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC).

Los oficiales contaron con el respaldo de la DEA y un avión de patrullaje marítimo de los Estados Unidos.

La intervención se realizó durante la madrugada de este martes, a 137 millas náuticas del Cabo Matapalo, cuando los oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) recibieran información sobre una embarcación sospechosa. Tras ubicarla en altamar, lograron interceptarla.

Decomiso de droga en el Pacífico (MSP/Cortesía)

Según el reporte oficial, los tripulantes, al percatarse de la presencia policial, lanzaron varios bultos al mar, los cuales fueron recuperados por las autoridades.

Tres hombres de nacionalidad colombiana fueron detenidos estos de apellidos Díaz Mosquera, de 30 años; Arboleda Angulo, de 35; y Ortiz Mosquera, de 21.

En total, las autoridades contabilizaron 65 bultos, que contenían 1.873 paquetes de cocaína, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo.

Decomiso de droga en el Pacífico (MSP/Cortesía)

La lancha rápida interceptada mide cerca de 40 pies de largo, no portaba nombre ni matrícula y estaba equipada con tres motores fuera de borda. En su interior se localizaron además diez estañones con combustible.