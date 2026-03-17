Grabados mientras disparaban en pleno funeral: OIJ difunde video para identificar a sospechosos

Los investigadores del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) necesitan identificar a varias personas que aparecen en una grabación y que figuran como sospechosas del delito de accionamiento de arma de fuego en un cementerio durante un funeral.
Según indicó el OIJ, los hechos ocurrieron el pasado 4 de febrero de 2026, a eso de las 4:00 p.m., en Desamparados de Alajuela.
De acuerdo con el reporte judicial, en apariencia, varios hombres realizaron detonaciones de arma de fuego al aire, presuntamente dentro de un cementerio de la zona.
Ha trascendido en redes sociales que los múltiples disparos fueron para despedir a uno de sus amigos.
Las autoridades indicaron que los sospechosos son varios hombres y solicitaron a cualquier persona que tenga información relevante comunicarse de inmediato con la línea confidencial del OIJ al 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645.
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El OIJ reiteró que toda información será manejada bajo estricta confidencialidad.