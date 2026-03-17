Grabados mientras disparaban en pleno funeral: OIJ difunde video para identificar a sospechosos

Los investigadores del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) necesitan identificar a varias personas que aparecen en una grabación y que figuran como sospechosas del delito de accionamiento de arma de fuego en un cementerio durante un funeral.

Según indicó el OIJ, los hechos ocurrieron el pasado 4 de febrero de 2026, a eso de las 4:00 p.m., en Desamparados de Alajuela.

De acuerdo con el reporte judicial, en apariencia, varios hombres realizaron detonaciones de arma de fuego al aire, presuntamente dentro de un cementerio de la zona.

Buscan a hombres que hicieron disparos durante un funeral en Desamparados (OIJ/OIJ)

Ha trascendido en redes sociales que los múltiples disparos fueron para despedir a uno de sus amigos.

Las autoridades indicaron que los sospechosos son varios hombres y solicitaron a cualquier persona que tenga información relevante comunicarse de inmediato con la línea confidencial del OIJ al 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645.

LEA MÁS: Investigan misteriosa desaparición de extranjero cuyo carro apareció abandonado en montaña

El OIJ reiteró que toda información será manejada bajo estricta confidencialidad.