Gritos de auxilio y balazos despertaron a vecinos de Jiménez de Pococí durante la madrugada

Los quejidos de dolor y los llamados de auxilio de un hombre despertaron a varios vecinos durante la madrugada de este miércoles 11 de noviembre en Jiménez de Pococí.

La víctima de apellido Solís, de 27 años, recibió un disparo en las piernas en circunstancias que todavía son investigadas por las autoridades judiciales.

El dolor fue lo que lo llevó a gritar por ayuda.

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La situación alarmó a quienes viven en la zona y terminó con una movilización de las autoridades. Foto: Archivo GN

Las autoridades recibieron la alerta a las 2:29 a. m., luego de que los vecinos escucharon varias detonaciones y, posteriormente, los pedidos de ayuda del hombre.

“Los vecinos habrían escuchado al menos seis detonaciones y posteriormente al ofendido solicitando ayuda”, detalló la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Solís fue trasladado al Hospital de Guápiles para recibir atención médica.

De momento, el caso se mantiene bajo investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar con exactitud cómo se dio la agresión.