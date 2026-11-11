Identifican a conductor de plataforma asesinado a balazos mientras viajaba con una mujer en Cartago

Un conductor de plataformas, de apellido Solís, de 34 años, es la víctima mortal de una balacera ocurrida la tarde de este martes 10 de noviembre en Dulce Nombre de La Unión, Cartago.

Solís recibió varios impactos de bala en la cabeza, el cuello y la espalda, heridas que le provocaron la muerte.

El hombre conducía un vehículo y viajaba acompañado de una mujer cuando ambos fueron atacados por al menos dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

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El OIJ confirmó la identidad del hombre que murió tras el ataque armado ocurrido en La Unión, Cartago. Foto: Rafael Pacheco/Ilustrativa (Rafael Pacheco Granados)

“En un momento dado, supuestamente son abordados por al menos dos hombres a bordo de una motocicleta, los cuales y por razones que se investigan, aparentemente habrían disparado en varias ocasiones en contra de este automóvil, causándole varias heridas a sus ocupantes”, detalló la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La agresión ocurrió aproximadamente a las 4:23 p. m. La mujer que acompañaba a Solís recibió impactos de bala en las piernas y fue trasladada al Hospital Max Peralta en Cartago.

Según confirmó el OIJ, la paciente se encontraba estable y, de momento, las autoridades judiciales no habían logrado establecer su identidad.

Las causas del ataque armado y la identidad de los responsables permanecen bajo investigación.