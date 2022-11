Guarda se despidió de su bebé antes de morir en su trabajo a manos de delincuentes

La ilusión de volver a ser papá y cargar a su bebé en brazos solo duró dos meses y medio para el guarda Marcos Manuel Hidalgo Arguedas, de 39 años.

Hidalgo cumplirá el 19 de diciembre su primer aniversario de fallecido, luego de ser atacado en su trabajo en una piñera en Buenos Aires, zona sur.

Los sospechosos del homicidio son unos primos de apellidos Rojas Cascante, de 19 años, y Saldaña Rojas, de 28.

Los primos también son investigados como los responsables de cometer la masacre en Llano Bonito de Brunka de Buenos Aires, además de otro homicidio en finca Mabe, en la misma zona sur; en total se les vincula con ocho muertes violentas cometidas entre agosto y diciembre del 2021.

Asesinan a guarda de piñera en pueblo donde en octubre mataron a seis personas

Grace Romero, esposa de Marcos, dice que tenían planes a futuro y disfrutaban del nacimiento de la bebé, sin embargo, la desgracia les truncó sus sueños.

Ella recuerda los últimos momentos que pasaron juntos y los cuales se convirtieron en una despedida para siempre.

Un guarda de seguridad fue asesinado el sábado en la tarde de un balazo en el pecho dentro de una plantación piñera que se ubica a tres kilómetros de distancia de donde el 17 de octubre anterior asesinaron a seis personas dentro de un rancho para robarles. Este nuevo crimen ocurrió en la comunidad de Llano Bonito, del distrito Brunka en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas. Foto tomada de facebook

Grace recordó que el 18 de diciembre del 2021 la empresa para la que trabajaba Marcos hizo una actividad durante todo el día para los empleados por ser fin de año.

Marcos trabajaba en el turno de la noche, por lo que fue al convivio en la mañana junto a su esposa y su hija.

Desde ese momento ocurrieron cosas que no eran frecuentes en él y las cuales marcaron a su esposa.

“Compartimos ahí un rato bonito, siento que también él hizo algo diferente, como ponerse a servir la comida para todos los que estábamos ahí, eso él nunca lo hacía, quizás porque era tímido”, expresó la esposa.

Además, él había construido una parrilla para la familia y pese a que ya estaba lista, ese mismo día, antes de irse para el trabajo dijo que no la iban a estrenar.

“Me dijo que esa parrilla no la íbamos a estrenar, yo le dije que por qué, si ya teníamos planes para estrenarla y me dijo: ‘bueno, al menos este año no’, eso me quedó en la mente”, mencionó.

Pero lo que más le marcó fue que durmiera a la hija de ellos.

“Él durmió a la bebé y la acostó a la cama, se despidió de ella, le dio un beso y le dijo que la amaba. Esas tres cosas se me quedaron para siempre, ese día hizo cosas diferentes durante todo el día”, afirmó.

La hija de ellos tiene un año y Grace se esfuerza por cumplir los sueños que tenía con su esposo, como era la construcción de la casa.

Ella trabaja en un supermercado y cuenta que su hija, la familia y el trabajo han sido el refugio para soportar la ausencia de Marcos.

“Él era un gran ser humano, humilde, trabajador, respetuoso, muy atento, siempre dando lo mejor de él, como papá, increíble, era muy preocupado y amoroso, aunque a la bebé solo la pudo disfrutar dos meses y medio”, expresó con tristeza.

Grace, al igual que los demás allegados de Marcos, espera que pronto haya justicia y lamenta que él haya sido parte de las estadísticas de personas buenas que mueren en manos de la delincuencia.

Las autoridades presumen que el ataque se debió solo para robarle el arma de fuego que usaba en el trabajo.

A sospechosos de masacre en Buenos Aires les decomisaron celulares de las víctimas

Casos

A los primos sospechosos se les investiga por otras siete muertes que ocurrieron en Buenos Aires, zona sur, a finales de agosto del 2021, como el asesinato de un finquero de nombre José Navarro, a quien de cariño le decían ‘Chepe Navarro’, en finca Mabe. La casa en la que vivía apareció quemada.

Los primos Rojas Cascante de 19 años y Saldaña Rojas, de 28 años son sospechosos de la masacre de Buenos Aires, zona sur y de otros dos homicidios más en la zona. Foto: OIJ

Sospechosos de masacre en Buenos Aires pasarán 6 meses en la cárcel

Además de la masacre que sufrieron el estadounidense Stephen Paul Sandusky, los esposos César Quesada y Alina Villarevia, el hijo de ellos Daniel y la pareja de novios Susan Zúñiga Rodríguez y Willy Borbón Muñoz el 17 de octubre del 2021.

Los investigadores buscaron a los sospechosos en las hermosas montañas de Buenos Aires en la zona sur. Foto cortesía de OIJ.

Marcos fue atacado de muerte tan solo dos meses después de la masacre y a tres kilómetros de distancia de donde ocurrió ese macabro hecho.

Los primos fueron detenidos el miércoles 27 de julio de este año mediante varios allanamientos en Brunka, Volcán y Llano Bonito de Buenos Aires, zona sur.

Ellos descuentan seis meses de prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones, a ellos les decomisaron pertenencias de las víctimas.