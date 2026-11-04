Guía de rafting fue la víctima del accidente en Tarrazú: así lo recuerdan sus compañeros

La pasión por la aventura, los ríos y las montañas era parte de la vida de Antony Calvo Sandoval, de 39 años, quien falleció el lunes en un accidente de tránsito en Cerro Placas, en San Jerónimo de San Marcos de Tarrazú.

Antony Calvo Sandoval, de 39 años, es la víctima del trágico accidente (River Runners/Cortesía)

Su muerte dejó un profundo dolor entre sus familiares, amigos y compañeros de aventuras, especialmente en la comunidad de River Runners C.R., empresa que él mismo fundó.

Por medio de una publicación en Facebook, la organización compartió un mensaje para despedir a quien describieron como su fundador, guía y gran amigo.

Según recordaron, Antony no solo creó una empresa, sino que también construyó una comunidad unida por el amor a la aventura.

LEA MÁS: Aterrador hallazgo sorprendió a un hombre mientras trabajaba en una finca en Limón

“Antony no solo fundó esta empresa; él construyó una comunidad unida por el amor a la aventura. Fue un apasionado guía de río y un incansable senderista que recorrió montañas y bosques, siempre inculcando en cada persona el valor, el respeto y el amor profundo por la naturaleza.

“Su energía contagiable, su sonrisa inquebrantable ante los caminos más difíciles y su espíritu libre dejaron una huella imborrable en todos los que remamos y caminamos a su lado. Hoy los ríos corren más lentos y los senderos están de luto.

“Agradecemos profundamente todas las muestras de cariño, solidaridad y apoyo que hemos recibido en estas horas tan difíciles.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a toda la comunidad de aventureros que hoy lloran su partida. Antony, tu legado seguirá fluyendo en cada corriente y resonando en cada montaña”, dice la publicación.

El posteo estuvo acompañada de un mensaje de agradecimiento por las muestras de cariño y solidaridad recibidas, además de condolencias para sus familiares y amigos.

Una emergencia complicada

El accidente ocurrió cuando el vehículo en el que viajaba Antony cayó a un guindo de aproximadamente 30 metros en Cerro Placas.

En el automóvil viajaban otras tres personas que sobrevivieron al percance.

La Cruz Roja y Rescate Urbano tuvieron que realizar una compleja labor para llegar hasta el vehículo, debido a las condiciones del terreno y la profundidad del guindo.

Los socorristas utilizaron equipo especializado de cuerdas y herramientas hidráulicas para liberar a Antony, quien fue encontrado fallecido en el automotor.

Las otras tres personas fueron auxiliadas y trasladadas a centros médicos. Dos de ellas estaban en condición de urgencia y una en condición estable.

Las causas del accidente están en investigación.