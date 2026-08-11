Gustavo Peláez y su hijo estuvieron involucrados en accidente que cobró la vida de motociclista

El presentador y comediante Gustavo Peláez fue una de las personas involucradas en el accidente entre un carro y una motocicleta que dejó como saldo la muerte de un motociclista la mañana de este martes en San Antonio de Belén, en Heredia.

Peláez confirmó al medio CRhoy que, al momento del accidente, llevaba a su hijo, de 16 años, a un entrenamiento.

El humorista iba con su hijo cuando se dio el accidente.

“Lo único que te puedo decir de eso es que esta mañana, mientras me dirigía al entrenamiento con mi hijo, tuve un grave accidente con una motocicleta. En este momento las autoridadescompetentes están a cargo de la investigación del hecho. Le doy gracias a Dios porsalvaguardar nuestras vidas y oro por la familia de la otra persona involucrada (…) Mi hijo y yo estamos bien. Oramos por la familia de la otra persona", expresó a CRhoy.

El accidente fue reportado a las 5:53 a. m. y, según la Cruz Roja, cuando los cuerpos de emergencia llegaron encontraron a un hombre sin signos vitales.

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El presentador y comediante Gustavo Peláez fue una de las personas involucradas en el accidente entre un carro y una motocicleta, que dejó al motociclista fallecido, en Belén, Heredia, el 11 de agosto 2026. Foto: ANI (ANI/ANI)

La víctima viajaba en la motocicleta que colisionó contra el vehículo liviano.

El hecho ocurrió en San Antonio de Belén y la dinámica del accidente todavía se encuentra bajo investigación de las autoridades judiciales, que deberán determinar cómo se produjo la colisión y las circunstancias que terminaron con la muerte del motociclista.

La información sobre la participación de Peláez trasciende como parte del seguimiento al accidente, mientras las autoridades avanzan con las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.