Tragedia al amanecer tras choque entre carro y motocicleta en Belén

La mañana de este martes comenzó con una tragedia en San Antonio de Belén, en Heredia, luego de que una colisión entre un vehículo liviano y una motocicleta dejara a una persona fallecida.

El accidente ocurrió a las 5:53 a. m., según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

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Tragedia en San Antonio de Belén, donde una colisión entre un carro y una motocicleta dejó a un hombre sin vida. Foto: Archivo (Foto: Cruz Roja/Foto: Cruz Roja)

Los cuerpos de emergencia recibieron la alerta por una colisión entre un carro y una motocicleta y, al llegar al sitio, encontraron a un hombre que no presentaba signos vitales.

“Informan de colisión de vehículo liviano contra una motocicleta, reportan un hombre sin signos vitales”, indicó la Cruz Roja.

De momento, se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el accidente, así como la identidad de la víctima.

Las autoridades trabajan en el sitio para determinar cómo ocurrió la colisión.