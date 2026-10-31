¿Ha sentido más frío en las mañanas y tardes? Esta es la razón

Si ha sentido que las mañanas y las tardes están más frescas de lo habitual, no es una simple percepción. En los últimos días, Costa Rica ha recibido la influencia de masas de aire más secas y frías que han provocado que las temperaturas se sientan un poco más bajas.

Paulo Solano, del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), explicó que estas masas de aire se han acercado a la región y han favorecido las condiciones más frescas que se han experimentado recientemente.

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Masas de aire seco son las responsables de provocar mañanas y tardes más frías. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Además, poco a poco nos acercamos a una época del año en la que normalmente se registran temperaturas más bajas. Por lo tanto, estas condiciones se encuentran dentro de lo esperado para esta época”, señaló Solano.

De esta manera, el ambiente más fresco que se ha percibido, especialmente durante las primeras horas del día y al caer la tarde, responde tanto a la influencia de estas masas de aire como al cambio propio de la época del año.