¿Tiene planes para este fin de semana? Fuertes vientos y lluvias podrían sorprenderlo

Los fuertes vientos y las lluvias serán protagonistas de este fin de semana en diferentes zonas de Costa Rica, según el pronóstico del tiempo para este sábado 31 de octubre.

Las condiciones estarán influenciadas por un aumento de la presión atmosférica al norte del mar Caribe, lo que provocará que los vientos alisios se sientan entre moderados y acelerados.

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Según las proyecciones, en el Valle Central y el Pacífico Norte se esperan ráfagas de entre 30 y 60 kilómetros por hora. Sin embargo, en las zonas montañosas y el norte de Guanacaste podrían alcanzar velocidades de entre 60 y 85 kilómetros por hora.

El clima podría arruinar algunos planes este fin de semana (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Además, el incremento en el contenido de humedad favorecerá la presencia de lluvias en distintas regiones del país, principalmente en el Caribe y la zona norte, donde las precipitaciones podrían comenzar desde las primeras horas del sábado.

Estas condiciones también podrían extenderse hacia las montañas del Valle Central y el este de esta región.

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Para la tarde se pronostican aguaceros aislados en las montañas del Pacífico Central, mientras que en el Pacífico Sur podrían registrarse lluvias dispersas acompañadas de tormenta eléctrica.

Tampoco se descartan precipitaciones ocasionales en el Valle Central y las zonas montañosas del territorio nacional.

Durante las primeras horas de la noche, las lluvias podrían mantenerse en las zonas costeras del Pacífico Sur.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a las condiciones del tiempo, especialmente en las regiones donde se esperan fuertes ráfagas de viento y aguaceros.