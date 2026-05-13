Habitante de calle fue brutalmente atacado por dos hombres en moto en Desamparados

Un hombre de apellido Espinoza, de 32 años, resultó gravemente herido la noche del martes tras ser víctima de un violento ataque en Los Guido de Desamparados, San José.

El Organismo de Investigación Judicial detalló que Espinoza, quien es habitante de calle, se encontraba en la calle cuando fue interceptado por dos hombres que viajaban en motocicleta.

Al parecer, los sospechosos lo agredieron violentamente con golpes, piedras y también con arma blanca, provocándole múltiples heridas en la espalda.

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El hombre está en condición muy grave. (Cruz Roja/Cortesía)

Tras el ataque, el hombre fue trasladado inicialmente a la clínica Marcial Fallas, donde recibió atención de emergencia.

Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue remitido al hospital San Juan de Dios en condición muy delicada.

Agentes judiciales mantienen abierta la investigación para esclarecer el móvil del ataque y dar con el paradero de los responsables.