Hacienda denuncia penalmente a funcionarios de Tesorería Nacional ligados a caso Cochinilla

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, dio a conocer que varios funcionarios de la Tesorería Nacional enfrentan una denuncia penal porque, en apariencia, giraron de forma apresurada recursos para pagar facturas a las empresas constructoras investigadas en el caso de presunta corrupción denominado “Cochinilla”.

Villegas reveló dicha situación este jueves, durante la comparecencia que tuvo ante los diputados que integran la comisión especial que investiga supuestos actos de corrupción en obras viales.

El ministro explicó que debido a los hechos denunciados en el expediente judicial del caso Cochinilla, decidió pedirle a la auditoria interna que realizara un estudio que dio pie a la apertura de varios procedimientos administrativos y una denuncia penal contra algunos funcionarios de la Tesorería Nacional.

Ante la consulta del diputado del Frente Amplio, José María Villalta, de si habían encontrado irregularidades en los pagos que se habrían hecho desde ese departamento y que habrían terminado favoreciendo a Meco, el jerarca de Hacienda dijo que encontraron elementos suficientes que hacían necesarios llevar adelante los procesos administrativos y penales.

El legislador hizo la consulta debido a que el expediente judicial de este caso señala que, al parecer, un funcionario apellidado Zamora habría recibido sobornos a cambio de agilizar el giro de recursos.

Sin contacto con Mélida Solís

Otro de los cuestionamientos de los diputados hacia el Ministro fue la supuesta relación de Villegas con Mélida Solís, dueña de H. Solís e investigadas en el caso Cochinilla.

Esto debido a que en el expediente judicial se encuentra una intervención telefónica en la cual Solís dice que llamaría a Villegas para preguntarle sobre la disponibilidad de recursos, pues él había sido abogado de su familia.

Ante esto Villegas confirmó que en efecto trabajó por 10 años, en dos períodos, para la empresa H. Solís, pero aseguró que no ha vuelto a tener contacto con Mélida o su familia.

“Mientras he sido ministro de Hacienda no me he sentado con doña Mélida, no he conversado con ella personalmente, no he conversado con ella por teléfono, ni he tenido ningún tipo de comunicación con ella”, dijo.

La comisión especial finalizará la primera ronda de comparecencias el próximo jueves, cuando a la Asamblea Legislativa se haga presente Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas.