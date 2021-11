Alcalde de Osa habría pulseado resolver demanda por “debajo” para que no afectara su candidatura a diputado

Alberto Cole, alcalde de Osa, quedó en libertad la tarde del miércoles. Foto Albert Marín. (Alber Marín)

Alberto Cole de León, alcalde de Osa, habría tratado de resolver por “debajo” una demanda que la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) interpuso en su contra, para que esto no le afectara una candidatura como diputado.

Así se lee en el expediente judicial del caso Diamante, en el que los investigadores judiciales explicaron que este alcalde, al parecer, habría usado su influencia sobre un funcionario de Judesur, cuyo hijo trabaja en la municipalidad de Osa, para que este intercediera por él para arreglar dicho problema.

Cole es uno de los seis alcaldes investigados por supuestos hechos de corrupción relacionados con obras viales municipales y licitaciones que, al parecer, fueron otorgadas de forma ilegal a la constructora MECO.

Según el expediente, los investigadores se enteraron de la supuesta situación con la demanda por medio de una escucha telefónica realizada el 16 de febrero de este año, cuando el alcalde conversó por varios minutos con un hombre, al que posteriormente identificaron como de apellido Villachica.

A continuación la transcripción de esa conversación:

Desconocido: Señor maestro.

Jorge Alberto Cole de León: ¿Han cambiado las reglas de juego ahí en Judesur? Para ver si resolvemos el problema con la demanda que me puso Judesur.

Desconocido: Eh, ahí me tocó el tema don Edwin el que fue, viernes entonces yo le digo que me iba a dar un acuerdo entonces.

Jorge Alberto Cole de León: Me voy a poner a redactarlo.

Desconocido: Y se lo pasas a él para que él lo vea, me lo reenvía a mí, si él me pidió el favor, le digo que claro con mucho gusto, por qué no.

Jorge Alberto Cole de León: Ajá, claro, claro, para resolver esa vara, considerando que eso puede ser un gasto no solamente para ustedes, sino para la municipalidad, dado que un juicio diay no tiene sentido, porque esa vara esta más que resuelta ya se terminó.

Desconocido: Claro, claro, sí, sí.

Jorge Alberto Cole de León: Ahora lo que haces con la moción, vea lo que pasa es que la moción usted la va a plantear así como muy genérica y diciéndole que requiere que el departamento legal presente un informe sobre las condiciones en que se encuentra el caso, y que que se valoren soluciones alternativas, que en la ley misma se prevé para no entrar en costos, bueno usted esa valoración no hay que hacerla, entonces el abogado va a pedirle a desarrollo, diay que hagan una visita y hagan un informe.

Desconocido: Sí señor.

Jorge Alberto Cole de León: Ese informe tiene que ser positivo para yo agarrarme de ahí y luego agarrarme con la fiscal y decirle vea, el mismo departamento de desarrollo de Judesur ya dice que no hay nada, entonces el informe del abogado tiene que decir que él recomienda una solución alternativa, retirando la demanda y no proceder y que diay que me pidan a mí una, digamos alguna solución, que le regale algo a alguien, o que alguna mierda.

Desconocido: Ok, ok.

Jorge Alberto Cole de León: Porque ahí no hay ni mierda mae.

Desconocido: Yo fui a esa vara mae

Jorge Alberto Cole de León: Se está cagando en mi diputación, mae porque diay entendés, no podré ser diputado mientras tenga esa mierda ahí pendiente man.

Desconocido: Ok, ok, bueno, voy a tratar ahí de hablar con don Edwin para que monte la vara y yo lo hago.

Desconocido: Está bien va, ok.

Jorge Alberto Cole de León: Ok.

De esta llamada, los investigadores llegaron a la conclusión de que Cole, al parecer, se valió de su puesto como alcalde y de los contactos que tiene dentro de dicha institución para “evadir su responsabilidad en un proceso de demanda que le colocaron, e inclusive le indica a esta persona cuáles pueden ser las posibilidades de sanción que se impongan, alternativas al proceso”, señala el expediente.

El alcalde de Osa fue detenido el pasado lunes en un allanamiento a su casa. Foto OIJ.

Tapaba al hijo

Los investigadores también señalaron en el expediente judicial que la relación entre el alcalde y Villachica era porque el hijo de este último trabajaba en la municipalidad de Osa, por lo que supuestamente cuenta con todo el respaldo de Cole, incluso si no cumpliera de buena forma con su trabajo.

Por medio de una intervención telefónica realizada el 22 de febrero de este año, los agentes judiciales se enteraron de la supuesta protección que el alcalde le daba al hijo de Villachica. A continuación dicha conversación:

Jorge Alberto Cole de León: ¿Oiga?

Desconocido: ¿Si?

Jorge Alberto Cole de León: Vea a ver qué pasa con su hijo mae.

Desconocido: Mae.

Jorge Alberto Cole de León: ¿Ah?

Desconocido: En eso estoy, se me perdió dos días.

Jorge Alberto Cole de León: Diay se perdió el jueves y viernes, está despedido mae.

Desconocido: Ayayai güevón.

Jorge Alberto Cole de León: Porque diay no dice nada, se ausentó saba... eh jueves, jueves y viernes, dos días seguidos y y no aparece y no dice nada.

Desconocido: No, ayer ayer lo pensé, voy hablar con él porque diay me tiene preocupado porque diay usted sabe cómo es uno.

Jorge Alberto Cole de León: Sí, sí, claro, claro, por eso te llamo.

Desconocido: Sí.

Jorge Alberto Cole de León: Vea a ver qué hace güevón.

Desconocido: Ya.

Jorge Alberto Cole de León: Y hable con él que diay puta y va seguir, pero pero diay tiene que, no puede, no lo puedo seguir alcahueteando mae, todo mundo.

Desconocido: Si mae yo se lo he dicho más de una vez a él, eso eso mismo.

Jorge Alberto Cole de León: Diay, yo le escondo todo, pero de eso no se trata, se trata de que el mae vea con seriedad las cosas.

Desconocido: Sí, Sí, mae yo le dije a él, yo he hablado con él varias veces, yo ahorita voy a llamarlo, ahorita que sale.

Jorge Alberto Cole de León: Bueno, bueno.

Desconocido: Ok gracias Alberto, yo te agradezco mucho.

Según los investigadores, en ambas comunicaciones se denota como, al parecer, el alcalde se valió de su cargo y amistad con Villachica para influir en este, de manera que no le diera continuidad a la demanda de Judesur.

“Dicha acción le generó a Cole un beneficio directo para sí mismo, pues al no tener, en apariencia, dicha causa en su contra, podría continuar con sus planes para ser diputado, y una forma de pago de tal acto es favorecer al hijo de Villachica que labora en la municipalidad, el cual se mantiene laborando dentro de esta, aunque incumpla con los lineamientos laborales establecidos, pues cuenta con el respaldo del encartado Cole”, indica el expediente.

Este medio consultó al Ministerio Público si existía alguna causa abierta contra el alcalde, específicamente presentada por Judesur, pero de momento no se ha recibido una respuesta.