Una persona que transitaba por la carretera de Circunvalación, a la altura de Hatillo 8, se llevó una aterradora sorpresa la madrugada de este sábado, cuando observó el cadáver de una persona a la orilla de la carretera.

El hallazgo fue reportado a las autoridades a las 12:29 a. m. de este sábado 21 de noviembre, por lo que al sitio se desplazaron los cruzrojistas y agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ.

Los agentes judiciales confirmaron que la víctima era un hombre de apellido Forero, de 23 años, quien presentaba múltiples heridas de bala en la espalda.

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El cuerpo estaba a la orilla de una de las carreteras más transitadas de la capital. Foto: Rafael Pacheco/Ilustrativa (Rafael Pacheco Granados)

“Los agentes judiciales recibieron el reporte del hallazgo de esta persona sin vida en vía pública en Hatillo 8, esto sobre la autopista y a la orilla de la vía. De acuerdo con lo que indican los agentes, una persona que pasaba por el lugar observó el cuerpo de esta persona y dio aviso a las autoridades”, informó la oficina de prensa del OIJ.

Los investigadores mantienen las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este homicidio, determinar el móvil y ubicar a la persona o las personas sospechosas de cometerlo.

San José suma 191 homicidios

Hasta el jueves 19 de noviembre, el OIJ contabilizaba 743 homicidios en todo el territorio nacional.

De ese total, San José registró 191 asesinatos, una cifra que representó 78 casos menos que los reportados en la provincia durante el mismo periodo del año anterior.

Pese a esa disminución, San José continúa siendo la segunda provincia con más homicidios del país.