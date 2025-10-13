Hallan cuerpo de una persona en un río a la altura de Hatillo 7, San José

La Cruz Roja confirmó que el cuerpo apareció en el centro del río. Foto Cruz Roja (Cruz Roja/Hallan con vida a extranjera arrastrada por río en Guácimo. Foto Cruz Roja.)

El cuerpo hallado la tarde de este lunes 13 de octubre fue localizado en un río a la altura de Hatillo 7, en San José.

La Cruz Roja confirmó el suceso luego de recibir la alerta a las 3:44 p. m., cuando vecinos reportaron haber divisado un cuerpo flotando.

Rescatistas de la institución enviaron personal de rescate y soporte avanzado hasta el sitio.

OIJ investiga las causas de muerte

Al lugar también se desplazaron agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (Siori) del OIJ, quienes quedaron a cargo del levantamiento del cadáver.

De momento, no ha trascendido el género ni la identidad de la persona fallecida. Los resultados de la autopsia determinarán la causa exacta de la muerte.

