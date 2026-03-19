Sucesos

Hallazgo de cuerpo dentro de vivienda conmociona a comunidad guanacasteca

El fallecido, de 80 años, fue encontrado en Sardinal de Carrillo

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Por Silvia Coto

El hallazgo de un cuerpo generó consternación en la provincia de Guanacaste la noche del miércoles.

Un hombre de 80 años, fue encontrado sin vida en su casa en Sardinal de Carrillo.

El cuerpo del hombre fue trasladado a la Medicatura Forense (Silvia Coto)

Según información preliminar el cuerpo fue ubicado en estado de descomposición. Al parecer, tendría varios días de fallecido.

Por el momento, las circunstancias y causas del fallecimiento se mantienen bajo investigación.

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El caso quedó en manos de los cuerpos policiales, que deberán determinar lo sucedido. Mientras tanto, el hecho ha causado impacto entre vecinos de la zona.

El cuerpo fue trasladado a la Medicatura Forense.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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