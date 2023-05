Harán operación policial de 100 días para evitar “dictadura del crimen organizado” en Limón

Las autoridades anunciaron el operativo este jueves. Foto MSP.

El Ministerio de Seguridad Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público unieron para fuerzas para implementar un importante operativo policial que tiene como fin evitar que una “dictadura de crimen organizado” se apodere de la provincia de Limón.

Así lo anunciaron dichas autoridades por medio de una conferencia de prensa realizada en los tribunales de justicia de la provincia del Caribe, indicando que se trata de un trabajo policial de 100 días continuos denominado Operación Articulada “Impacto” Limón 2023.

Así lo señaló Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, quien destacó que se trata de un operativo histórico y que nunca se ha visto en dicha provincia.

“El interés policial y de todos nosotros no es meramente detener personas, es defender el Estado de Derecho y el régimen de libertades públicas para que el pueblo limonense pueda ejercerlas de forma irrestricta y que no haya una dictadura del crimen organizado imponiendo restricciones”, indicó.

El ministro no reveló mayores detalles sobre el operativo, indicando que no quería revelar las cartas del juego para no afectar el resultado, pero sí señaló que la presencia de todos los cuerpos policiales aumentará en la provincia y será muy notable.

LEA MÁS: Sospechoso de asesinar a mujer en Liberia es buscado en Nicaragua por crimen de abogada

El operativo iniciará en los próximos días. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

“Esta operación no se parece a ninguna del pasado, en este momento el tipo de criminalidad que enfrenta Limón, los requerimiento de ese abordaje hace esta operación cualitativamente diferente, lo que sí debo decir es que la estrategia operativa esta relacionada al escenario de no solo detener, sino que también poder juzgar con eficacia y prontitud a las personas detenidas y restablecer un clima de paz en Limón”.

Fiscalía reforzada

Por su parte, Carlo Díaz, fiscal general, explicó que el operativo estará enfocado en atacar los grupos de crimen organizado que operan en la provincia de Limón, motivo por el cual parte del plan consiste en llevarle refuerzos a la fiscalía de dicha zona.

“Sabemos que la Fiscalía de Limón no tiene los recursos necesarios en este momento para atender todos estos eventos que eventualmente se van a presentar, entonces vamos a reforzar la presencia de fiscales, incluso desde San José, con fiscales de crimen organizado y narcotráfico. La cantidad de fiscales va a depender de la necesidad”, detalló.

El fiscal general señaló que uno de los principales objetivos es desmantelar los grupos criminales que han sembrado terror en Limón, pero la meta que tienen es devolverle la tranquilidad a la gente buena de la provincia del Caribe.

“Se van a realizar actividades coordinadas como patrullajes intensivos en áreas de alto riesgo, incremento de la presencia policial, identificación y detención de individuos sospechosos, allanamientos en lugares identificados como focos delictivos y recopilación de pruebas necesarias para llevar a los responsables ante la justicia”, añadió.

Randall Zúñiga, director del OIJ, tampoco reveló muchos detalles sobre la participación de la Policía Judicial en el operativo, pero sí destacó que ya han formado equipos especiales que trabajarán durante esos 100 días de la operación.

“Nosotros tenemos apostado acá en la zona, sin revelar mucha información, un equipo especial de inteligencia, otro equipo de investigación, estamos abordando los delitos desde dos perspectivas: una lo que son estructuras criminales y la otra la materialización del delito de homicidio”.