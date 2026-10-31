Heredia es la provincia menos violenta, pero un hecho en Guararí enciende las alertas

Un hombre de aproximadamente 30 años perdió la vida en un hecho violento ocurrido la noche de este viernes 30 de octubre en Guararí, San Francisco de Heredia.

La emergencia fue reportada a las 7:42 p. m. y movilizó a los cruzrojistas hasta el lugar. Sin embargo, cuando llegaron encontraron a la víctima con una herida en la cabeza y ya no presentaba signos vitales.

“Se atendió a un hombre de 30 años, quien presentaba una herida en la cabeza y fue declarado sin signos vitales en el lugar”, confirmaron en la Cruz Roja.

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El homicidio más reciente ocurrió este viernes 30 de octubre en Guararí, Heredia. Foto: Melissa Fernández Silva/Ilustrativa (Melissa Fernandez Silva)

Aunque Heredia es la provincia que registra menos homicidios en el país, este tipo de hechos violentos también golpean a sus comunidades.

Las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indican que en lo que va de 2026 se han contabilizado 19 homicidios en esa provincia.

La cifra representa una disminución de 11 casos en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 30 asesinatos.

Las autoridades deberán investigar las circunstancias en las que ocurrió este hecho violento en Guararí.