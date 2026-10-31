Tragedias en carretera: tres familias comenzaron el sábado de luto

Tres familias recibieron una noticia devastadora durante las primeras horas de este sábado 31 de octubre, luego de que tres motociclistas perdieran la vida en diferentes accidentes de tránsito ocurridos en San José y Guanacaste.

Una de las fatalidades ocurrió sobre la Circunvalación, cerca de Rancho Guanacaste, donde una motocicleta chocó contra un carro. Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al sitio, encontraron al motociclista sin vida.

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Tres familias recibieron una noticia devastadora durante las primeras horas de este sábado 31 de octubre del 2026, una de las fatalidades fue sobre Circunvalación. Foto: ANI (ANI/ANI)

Otro accidente mortal fue reportado en Santa Ana, San José, frente al antiguo bar Caimitos. En ese lugar también se vio involucrado un motociclista, quien fue declarado fallecido en el sitio.

La tercera víctima de esta mañana fue reportada en Carrillo, Guanacaste, donde un motociclista murió luego de chocar contra un camión.

Estos tres accidentes vuelven a poner sobre la mesa la preocupación por la cantidad de motociclistas que pierden la vida en las carreteras costarricenses.

De acuerdo con las cifras del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), hasta el 12 de octubre se contabilizaban 271 motociclistas fallecidos en accidentes de tránsito.