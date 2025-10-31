Sucesos

Hermana de Emilce Soto se pronuncia con un emotivo pedido de justicia y oración

La hermana de Emilce Soto espera que el caso avance a juicio.

Por Silvia Coto
Con una excavadora de brazo largo buscan a Emilce Soto Jiménez, desaparecida desde el 9 de marzo del 2024 en Las Fincas de Palmar Sur, Osa. Foto: Tomada de redes sociales
Emilce Soto Jiménez, era madre de cinco hijos Foto: Tomada de redes sociales

Xenia Castro, hermana de Emilce Soto de 48 años, víctima de un cruel crimen ocurrido en Palmar Sur, hizo un llamado a amigos y familiares para mantener en oración el caso de su hermana y esperar que se haga justicia.

Castro señaló que, después de meses de espera, a la familia le informaron que el próximo 26 de noviembre se realizará la audiencia preliminar, en la que se decidirá si el caso se eleva a juicio.

“Pedimos a toda la iglesia, amigos, hermanos y familiares en general que nos apoyen en oración por esta causa, sabemos que Dios tiene el control de todo, y que la oración tiene poder”, expresó Xenia Castro, quien ha acompañado de cerca cada etapa del proceso legal.

El principal sospechoso del crimen es un hombre de apellidos Valverde Chinchilla, de 47 años, quien permanece en libertad bajo arresto domiciliario y con brazalete electrónico.

El hijo menor de Emilce, Jordan Anchía, fue el último en hablar con ella, el 8 de marzo de 2024. Al no obtener respuesta los días siguientes, fue él quien dio la voz de alerta ante las autoridades.

La investigación de este caso inició el 9 de marzo del 2024, cuando familiares de Emilce reportaron su desaparición, en la localidad de Palmar Sur.

Pocos días después, la bicicleta de la mujer fue encontrada dentro de un canal en esa zona.

Las autoridades detuvieron al sospechoso el jueves 9 de mayo del 2024, mientras que los restos de Emilce fueron encontrados el 8 de junio del 2024, estos estaban enterrados entre finca 8 y finca 5, en Palmar Sur de Osa.

Emilce era una madre de cinco hijos.

