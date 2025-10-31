Trágico accidente en Santo Domingo de Heredia: vehículo cae sobre vivienda y deja un fallecido

Un conductor murió al caer el camión en que viajaba sobre una vivienda en San Miguel, en Santo Domingo de Heredia.
La Cruz Roja informó que el vehículo se precipitó aproximadamente 10 metros y cayó sobre una vivienda en un condominio en Barrio Socorro.
“Estamos extrayendo un paciente hombre, que viajaba en un camión, el mismo cae encima de una vivienda, el cual se declara sin signos vitales. Mantenemos labores de extracción”, dijo la Cruz Roja
La Benemérita movilizó cinco unidades para atender la emergencia, entre ellas dos ambulancias de soporte básico, dos unidades de rescate y un vehículo operativo encargado de coordinar las labores en el sitio.
Según informaron las autoridades, al parecer, el conductor realizaba una mudanza, cuando un aparente problema de freno habría provocado la emergencia dentro del condominio.
Dos ocupantes de la vivienda también fueron atendidas, pero estaban fuera de peligro.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.