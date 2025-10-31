Trágico accidente en Santo Domingo de Heredia: vehículo cae sobre vivienda y deja un fallecido

Un conductor murió al caer el camión en que viajaba sobre una vivienda en San Miguel, en Santo Domingo de Heredia.

Conductor de camión que cayó sobre casa pierde la vida en San Miguel de Santo Domingo de Heredia. (CRC/Conductor de camión que cayó sobre casa pierde la vida en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.)

La Cruz Roja informó que el vehículo se precipitó aproximadamente 10 metros y cayó sobre una vivienda en un condominio en Barrio Socorro.

Conductor de camión muere en accidente en San Miguel de Santo Domingo de Heredia. Foto Bomberos. (Bomberos/Conductor de camión muere en accidente en San Miguel de Santo Domingo de Heredia. Foto Bomberos.)

“Estamos extrayendo un paciente hombre, que viajaba en un camión, el mismo cae encima de una vivienda, el cual se declara sin signos vitales. Mantenemos labores de extracción”, dijo la Cruz Roja

La Benemérita movilizó cinco unidades para atender la emergencia, entre ellas dos ambulancias de soporte básico, dos unidades de rescate y un vehículo operativo encargado de coordinar las labores en el sitio.

Según informaron las autoridades, al parecer, el conductor realizaba una mudanza, cuando un aparente problema de freno habría provocado la emergencia dentro del condominio.

Dos ocupantes de la vivienda también fueron atendidas, pero estaban fuera de peligro.

Noticia en desarrollo