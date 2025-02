Hermano de sospechoso de enterrar a primos en bar describió macabra escena

Jean Franco Segura Gómez, dueño del bar donde ocurrió el crimen, habría huido a Nicaragua.

El hermano de Jean Franco Segura Gómez, el dueño del bar en Heredia donde dos primos fueron asesinados y enterrados, dijo a las autoridades que sintió temor de que su propio hermano llegara a quitarle la vida en ese mismo lugar.

Así lo revela el expediente del caso, el cual fue divulgado esta semana por Telenoticias, en el cual se encuentran las declaraciones dadas por el hermano de Segura, quien estuvo presente en la macabra escena antes de que los cuerpos de los primos Carlos Alberto Barboza Chacón y Jorge Humberto Barboza Abarca fueran enterrados en el sótano del bar Dude’s, en Heredia centro.

En su declaración, el hombre dijo que llegó al mencionado bar la noche del 6 de febrero pasado, tras recibir una llamada de Segura. quien le dijo que algo urgente había pasado.

“Yo entré al bar y noté que había mucho desorden, inmediatamente noté que había dos cuerpos tirados en el piso, uno se encontraba cerca de los baños y el otro se encontraba por la barra, en ese momento no identifiqué de quiénes eran esos cuerpos, yo vi a mi hermano Jean y le pregunté ‘¿qué pasó aquí?, ¿qué hizo?’, y mi hermano me contó que estas dos personas lo habían amenazado a muerte”, dijo el hombre.

Según el expediente, el hermano del sospechoso le pidió usar el baño, pero Segura le dijo que no estaba funcionando, a lo que el hombre mencionó que “sinceramente tenía mucho miedo de que mi hermano también me matará a mí”.

En el expediente también se confirma lo dicho anteriormente por Natalia Chaves, fiscal adjunta de Heredia, quien indicó que los cuerpos de los primos fueron colocados dentro de un congelador en la cocina, esto mientras otras personas cavaban la fosa en la que los enterrarían.

El hermano de Segura, en su declaración, se desligó del crimen y señaló que su familia tenía un mes de haberse hecho con el bar, al parecer, como parte de un dinero que le adeudaban.

Los primos fueron asesinados y enterrados dentro del bar el pasado 6 de febrero. Foto: Cortesía.

“Deseo indicar que yo nunca participé en ninguna forma en el movimiento del cuerpo y en la limpieza del bar, yo me encontraba nervioso y no sé por qué no fui de una vez a la Policía, pero estaba en shock, por eso no supe cómo actuar. Tengo miedo que me pueda pasar algo a mí o a mi familia, porque mi hermano es capaz de cualquier cosa”.

Pulpería en Nicaragua

La última vez que Segura fue visto por su hermano fue el martes 11 de febrero pasado, cuando este llegó con un sujeto hasta su casa para contarle que a su novia le habían dado una propiedad frente a la playa en Nicaragua, a escasos 15 metros de la frontera, por lo que se iría a ese país para poner una pulpería. Ese mismo día fue cuando el OIJ detuvo a los otros cuatros sospechosos del crimen.

En el expediente también aparece la entrevista hecha a un porteador, quien dijo que a cambio de ¢36 mil se encargó de transportar a Segura y a su novia hasta la frontera. El dinero lo recibió por medio de un Sinpe hecho por un empleado del bar.

En cuanto al móvil detrás del homicidio de los primos, la tesis que manejan las autoridades señalan que la riña que terminó con la muerte de estos habría sido iniciada por un amigo que llegó hasta el mencionado bar, en el cual se encontraba su expareja, quien ahora era novia del guarda del bar.

Según el hermano de Segura, este se excusó diciendo que los primos lo habían amenazado de muerte.

Por este caso las autoridades detuvieron al guarda del bar, apellidado Palacios, de 19 años; a su pareja, una mujer apellidada Gutiérrez, de 26 años; y a otros dos empleados del bar de apellidos Bonilla, de 23 años; y Guzmán, de 22.

De estos, únicamente Palacios está cumpliendo tres meses de prisión preventiva, pues a Gutiérrez y a Guzmán les impusieron la medida arresto domiciliario; mientras que Bonilla quedó libre, pero sujeto al proceso judicial.