Amiga de primo enterrado en bar lamenta no tomar en serio el último mensaje que recibió de él

Carlos Alberto y Jorge Humberto fueron asesinados y enterrados dentro de un bar en Heredia centro. Foto: Cortesía.

Jorge Humberto Barboza Abarca logró enviarle un último mensaje a su mejor amiga antes de que él y su primo Carlos Alberto Barboza Chacón, fueran asesinados y enterrados en el sótano del bar Dude’s, en Heredia centro.

En ese texto, Barboza trató de decirle que se encontraba en una situación de riesgo, pero ella no pensó que se tratara de algo real, pues Jorge era de esas personas que vacilaban con todo.

“Me dueles en el alma, perdón por no entender tu llamada de auxilio y pensar que bromeabas como siempre lo hacías, y no darle importancia pensando que era parte del humor de como siempre vacilábamos. Me duele tu muerte, pero espero el momento en que te vuelva a ver de nuevo”, escribió la joven en su perfil de Facebook.

La Teja conversó con la amiga de Jorge, quien pidió que su nombre no fuera publicado, y contó que ella fue quien recibió el último mensaje que Barboza pudo enviar la noche del jueves 6 de febrero pasado.

“El día que los retuvieron a ellos, él me puso un mensaje diciéndome que ‘Estaba en tal bar, por cualquier cosa’, y luego puso otro mensaje como haciendo entender que podía estar en riesgo, pero yo pensé que estaba bromeando con eso”, detalló.

Los primos llegaron al bar Dude's, pero lamentablemente nunca salieron de allí. Foto: Tomada de Facebook ( Tomada de Facebook/Tomada de Facebook)

En ese mensaje él dio a entender como que algo no estaba bien”. — Mejor amiga de Jorge

La joven contó que por su cabeza jamás pasó la idea de que Jorge estuviera en peligro y como ya era muy tarde se quedó dormida.

“Al otro día le volví a escribir, el mensaje le entró el viernes en la mañana, pero ya no tuve respuesta de parte de él”.

La peor noticia

La amiga de Jorge dijo que se dio cuenta de la desaparición de este y de Carlos por medio de las publicaciones que circulaban en redes sociales, y en el fondo mantenía la esperanza de que ambos aparecieran sanos y salvos.

Lamentablemente esta situación se convirtió en una pesadilla este martes, ya que tras allanar el bar, el OIJ confirmó que los primos fueron asesinados y enterrados en ese mismo local.

Los cuerpos de los primos estaban dentro de una fosa en el sótano del bar. Foto: Tomada El Isidreño Informa (El Isidreño Informa/El Isidreño Informa)

“Fue horrible, porque uno jamás a va a querer que a una persona que uno quiere le pase algo así”, agregó.

La Policía Judicial informó que los primos fueron asesinados tras un pleito que se dio en el bar; sin embargo, no han faltado las personas que se han puesto a inventar otras cosas en redes sociales.

“Desgraciadamente él estaba en el lugar equivocado. Mucho se ha dicho de drogas y demás, pero las investigaciones dicen que no fue así, que fue por una riña, entonces no tienen que ensuciar su nombre de esa forma, porque a nadie le consta lo que él hacía o no”, defendió la joven a Jorge.

Hasta donde sé, él manejaba un camión y recolectaba chatarra, también hacia mudanzas y cosas así”. — Amiga de Jorge Barboza.

Apasionado por ayudar a los demás

Familiares y seres queridos de los primos les dieron el último adiós la noche de este miércoles. Foto: Facebook Chepito Digital

Barboza fue recordado por su amiga como un hombre de gran corazón, que siempre buscaba la forma de tenderle la mano a los demás.

“Jorge era una persona que siempre quería ayudar a los demás, de hecho si usted se mete al Facebook de él, puede ver que mucha gente le escribió para agradecerle lo que él había hecho por ellos.

“Como papá era excelente, siempre estaba preocupado por sus hijos, siempre que les depositaba me decía: ‘Ya les deposité a mis chiquitos la pensión’”.

La joven dijo que lo único que les pide a las autoridades es que hagan justicia por lo que les hicieron a Jorge y a Carlos, pues asegura que se trataba de dos personas que no se metían con nadie y que no merecían un final como ese.

Por este caso el OIJ detuvo a tres hombres apellidados Guzmán, de 22 años; Palacios, de 19, y Bonilla, de 23; así como una mujer apellidada Gutiérrez, de 26 años, todos ellos son empleados del bar Dude’s.