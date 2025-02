Mamá de primo enterrado en bar sorprendió a “amigo” en una situación que deja muchas preguntas

Preguntas sin respuestas son las que tienen los familiares de los primos Carlos Alberto Barboza Chacón y Jorge Humberto Barboza Abarca, quienes fueron asesinados y enterrados en el bar Dude’s en Heredia centro.

Doña Xinia Abarca, mamá de Jorge, le mencionó a La Teja sobre el joven de nombre Marcos, quien se supone era amigo de su hijo, y fue la última persona en ver a los primos antes de ser hallados muertos dentro del bar; sin embargo, las dudas sobre esta persona surgen debido a las diferentes versiones que dio, e incluso sobre una acción que habría realizado en la casa de Jorge.

LEA MÁS: Amigo de primos enterrados en bar fue el último en verlos vivos y dio dos versiones diferentes

“Se metió en la casa de Jorge, ¿qué sacó? No sabemos, mientras yo ponía la denuncia de desaparecido (el sábado anterior) el muchacho (Marcos) se metió ahí, y no sé por qué.

“Cuando estaba poniendo la denuncia en el OIJ por Jorge, me llamó un vecino y me dijo que Marcos estaba ahí; dijo que era el hermano y se metió por una ventana, arrancó el vidrio y se metió por ahí, ¿a buscar qué, no sé?, porque yo no vivía con mi hijo, no sé qué tenía o no tenía. Cuando abrí la casa y vi todo normal, no parecia como que se hubieran metido a registrar algo”, recordó doña Xinia.

Carlos Alberto Barboza Chacón y Jorge Humberto Barboza Abarca estuvieron desaparecidos y fueron hallados enterrados en bar Dude’s. Foto: Redes sociales (Redes sociales/redes sociales)

Señala que no vio desorden, tampoco vidrios quebrados, pero cree en la versión que le dio el vecino de su hijo,al alertarlos que habían entrado a la casa de Jorge.

“Tuvo el chance de zafar el vidrio y volverlo a poner. En mi cabeza lo que pienso que es ya él sabía que Jorge no iba a regresar”, comentó la señora.

Marcos habría estado junto con los primos cuando estaban en el bar, aunque de momento, no está entre los detenidos del OIJ.

Jorge y Carlos fueron vistos con vida por última vez la noche del jueves 6 de febrero, visitaron al menos tres bares y en el último se habrían visto involucrados en un pleito en el cual los mataron a golpes y uno de ellos sufrió puñaladas.

La causa que generó este problema no ha sido detallada por el OIJ.

Carlos Alberto Barboza Chacón y Jorge Humberto Barboza Abarca fueron enterrados en el bar Dude’s y el OIJ busca las razones del pleito.