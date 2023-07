Hija de mujer desaparecida: “Quiero mantener la esperanza de encontrarla viva, pero es difícil”

El paradero de Yasling Dunia Jiménez, de 49 años, es incierto desde el lunes 24 de abril anterior. Foto: Tomada del FB

Marlen Mclelland Jiménez se aferra con todas sus fuerzas a la esperanza de que su mamá, Dunia Jiménez Yasling, de 49 años, sea hallada con vida tras haber desaparecido de forma misteriosa hace más de dos meses.

Sin embargo, confiesa que conforme avanzan los días esa esperanza va disminuyendo, sobre todo porque su familia vive con la incertidumbre de no saber si unos restos humanos que fueron quemados en una playa de Guanacaste, pertenecen a Dunia.

“Es un poco difícil, porque ya son como dos meses y una semana que mi mamá tiene de desaparecida, yo quiero tener la esperanza de encontrarla con vida, pero por otro lado uno va perdiendo un poquito la fe, porque es mucho tiempo”, dijo Marlen.

“Lo que yo quiero es saber qué pasó con ella, salir de dudas, si es o no es, porque para toda nuestra familia ha sido muy difícil” — Marlen Mclelland, hija de Dunia.

La pesadilla que viven Marlen y toda su familia inició el lunes 24 de abril anterior, día en el que su mamá fue vista por última vez en la comunidad de Brasilito de Santa Cruz, Guanacaste, donde vivía desde hace año y medio. Según un vecino, Dunia fue vista mientras apreciaba el atardecer.

Desde ese día su hija no ha vuelto a saber nada sobre ella, una situación sumamente extraña, pues ambas siempre han sido muy cercanas.

Espera ha sido eterna

Aún se desconocen si los restos hallados corresponden a Dunia. Foto con fines ilustrativos. (Reiner )

El jueves 11 de mayo de este año, un hombre que caminaba por las inmediaciones de playa Brasilito percibió un fuerte olor y al seguir el origen de este terminó por encontrar unos restos humanos que fueron quemados. Debido a la condición de los restos no se pudo determinar a simple vista si se trataba de un hombre o una mujer.

Ese terrible hallazgo ha causado una gran incertidumbre y temor en Marlen y su familia, pues extraoficialmente se habla de que podría tratarse del cuerpo de su madre.

Por ese motivo es que Mclelland se presentó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para que se le realizara una prueba de ADN y así compararla con la muestra obtenida de los restos. El problema es que hasta la fecha aún no se conoce el resultado de esa pericia.

“Yo los llamé hace como 22 días, porque estoy en espera de la prueba de ADN que me hice y lo que me dijeron fue que no hacia nada llamando, porque no les había llegado el resultado. Lo único que me dijeron fue que los resultados podían tardar hasta tres meses”, explicó.

Marlen también le consultó a los encargados del caso si estaban tras la pista de la persona que había quemado el cuerpo, a los que estos le respondieron de forma escueta que ya tenían a alguien detrás de eso.

Preguntas la atormentan

Marlen ha hecho todo lo posible por continuar con su vida tras la desaparición de su mamá, sin embargo, no hay ni un solo día en que no piense en ella. Lo que más la atormenta son esas preguntas que rondan su mente, sobre qué pudo haber pasado con ella.

“Todos los días tengo a mi mamá presente y sigo dándole vueltas a todo, hasta me invento cada historia de qué pudo ser lo que le pasó, porque ella se tuvo que ir con alguien que conocía, porque nadie vio ningún forcejeo o algo así”.

Dunia Jiménez tenía año y medio de vivir en Brasilito de Santa Cruz, Guanacaste. Foto Facebook.

“Yo pienso mucho en eso y todos los días pienso en ella, ha sido muy estresante para mí”. — Marlen Mclelland, hija de Dunia.

Esa angustia que siente Marlen también la comparte toda su familia, especialmente su abuelita, quien incluso ha estado con algunas complicaciones de salud debido a esta terrible situación.

“Una que está muy afectada es mi abuela, ella hace una semana viajó desde Estados Unidos para acá con la fe de que nos digan algo, pero no tenemos nada y esperar dos meses más para un resultado es muy duro”.

Marlen también contó que desde hace tiempo no recibe ningún tipo de llamada o información acerca de si alguien ha visto a su mamá, sin embargo, ella sigue compartiendo su fotografía en redes sociales y por otros medios, esperando que aparezca una pista.

“Ya no hemos vuelto a recibir información, las personas sí me están ayudando a compartir la foto de ella y todo, pero la última vez que alguien me escribió fue para decirme que la habían visto en Nicoya, que andaba con un vestido y como si nada, me juraban que era ella, pero no es así, porque todas las cosas de mi mamá las tengo yo y ella no estaría sin comunicarse con nosotros”.

Si usted ha visto a Dunia o tiene información que permita aclarar qué sucedió con ella, comuníquese con el OIJ al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.