Crimen de joven que estaba a punto de convertirse en enfermero sacudió a su pueblo

El joven fue despedido por el pueblo este jueves. Fotos: Cortesía. (Cortes)

La comunidad de Río Seco de Santa Cruz, en Guanacaste, está consternada por la muerte de un joven de 25 años, quien fue asesinado y encontrado en una casa abandonada.

El fallecido fue identificado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como Roldan José Rodríguez Gómez.

Este caso fue descubierto a las 9 de la noche del martes 4 de julio en Río Seco, pero se presume tenía bastantes horas de fallecido.

Don Santos Villareal es el líder comunal en ese barrio, él nos contó que era un muchacho muy bueno, ya casi estaba por graduarse de la universidad como enfermero.

“Estamos muy tristes y conmovidos por lo que está ocurriendo, Roldan era un muchacho muy activo en la comunidad siempre nos ayudaba y colaboraba en todas las actividades que hacíamos, tenía una página de información en Facebook y siempre era muy atento con todos”, dijo don Santos.

La comunidad se unió para apoyar a la familia.

El vecino nos contó que el domingo realizaron una actividad benéfica en el barrio, que está ubicado a 25 kilómetros del centro de Santa Cruz, para poder hacer mejoras en el cementerio.

“Hicimos una campeonato de fútbol y participaron varios equipos, Roldan nos ayudó con la organización y estábamos muy contentos, pero pasamos de una gran alegría a una profunda tristeza”, dijo Villareal.

Don Santos vio ese día al joven, cuando terminaron las actividades, tomando café y luego donde iba caminando con una muchacha, pero asegura que no le puso mayor cuidado porque estaba ocupado, esa fue la última vez que lo vio.

Después de eso nadie supo más del futuro enfermero, su mamá, al ver que pasaron dos días sin noticias, se fue al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a poner la denuncia.

Roldan Rodríguez estaba cerca de culminar su sueño de ser enfermero. (Cortes)

“Le dijeron que había que esperar a que pasaran 24 horas, entonces ella nos dio aviso a las personas de la comunidad y entre todos empezamos a buscarlo por todas partes, había mucha preocupación porque es un muchacho que no le daría preocupación a sus padres, no era normal no saber de él. Unos amigos de Roldan, Adonay Pizarro y su hija, fueron los que lo encontraron en una casa abandonada que está al otro lado de la calle de donde se realizaron todas las actividades.

“Desde ese momento la gente anda con un nerviosismo terrible, le da escalofríos en la piel a uno, es algo indignante, a ese muchacho lo hirieron con un cuchillo en la espalda y en el cuello y no le robaron ninguna de sus pertenencias. Todo, según nos dicen, estaba intacto, no entendemos qué fue lo que ocurrió”, relató don Santos.

El vecino, quien le tiene mucho cariño a la familia, contó que a Roldan hace un año le dieron una golpiza muy fuerte cuando iba llegando a su casa y lo dejaron malherido en medio de dos palos, en aquella ocasión tampoco le robaron nada y no se supo porque lo atacaron.

“Esta es una comunidad es tranquila, pero nos ha estremecido esto, el problema que tenemos es que recientemente ha estado llegando gente que viene de otras comunidades, por así decirlo, huyendo de donde vivían. Por lo que vamos a hacer una reunión para ver si podemos formar un grupo de seguridad y poner cámaras”, dijo Villareal.

Roldan era activista en un grupo llamado Uniendo Comunidades, que se dedica a limpiar ríos y quebradas, vivía con su padres.

“Siempre andaba bien caché, muy bien mudado, con buena colonia, cuidaba mucho su imagen, era un buen estudiante, sus padres hacían mucho sacrificio para que lograra cumplir sus sueños”, comentó Santos.

El muchacho fue encontrado en una casa abandonada.

Adiós con cimarrona

Este jueves, los vecinos de Río Seco madrugaron para abrazar a la familia del muchacho y acompañarla en el funeral que se realizó a las 6 de la mañana en el campo santo El Papalán, en esa localidad, y hasta hubo cimarrona.

“En la misa hubo cánticos, él era fiestero y muy alegre, por eso lo despedimos así, ahora vamos a ponernos de acuerdo para hacer un altar bien bonito, mañana (viernes) empiezan los rezos del novenario”, dijo Villareal.

En las redes sociales varios allegados comentaron que el muchacho era una buena persona, siempre dispuesto a ayudar y que tenía muchas ganas de salir adelante, por lo que exigen que se investigue y se haga justicia.