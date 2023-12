Hija está desesperada por encontrar a su papá de 70 años que ya tiene dos días desaparecido

Pedro Rivera Céspedes, de 70 años, tiene dos días desaparecido y sus allegados están desesperados por encontrarlo.

Dayhana Marcela Rivera es hija de don Pedro y pide ayuda para dar con él lo antes posible, incluso interpuso la tarde de este jueves 7 de diciembre la denuncia en el OIJ de Cartago, porque asegura que no es normal que su ser querido simplemente se vaya de la casa.

“Él vive con mi mamá, ella nos dice que le dijo que le dejaba el carro y que si querían donaran la ropa de él. Ella no entendió lo que le decía y luego lo vio irse de la casa caminando, creíamos que iba a regresar, pero no lo hizo.

“Él trabajaba como guarda de seguridad en una empresa y creíamos que iba a llegar el miércoles en la noche a trabajar, pero no lo hizo, tampoco lo hizo el jueves y esta situación nos preocupa, si solo supiéramos que él está bien, fuera de peligro no nos preocupamos, pero es que no sabemos dónde está, si está pasando frío o hambre”, manifestó la hija.

La familia buscó cámaras de seguridad y en la escuela de Ochomogo, Cartago encontraron una, en la que captó a don Pedro caminando, él llevaba un jeans, zapatos cafés, camisa gris claro, así como una gorra blanca con verde.

Don Pedro es alto, delgado, moreno y tiene bigote.