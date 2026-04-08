Sucesos

Hijas de Tiktoker desaparecida en Santa Ana fueron ubicadas, confirma el PANI

Familiares perdieron contacto con la joven desde finales de marzo en Santa Ana

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmó que las hijas gemelas de la joven desaparecida Junieysis Adely Merlo Espinoza fueron ubicadas y están bien, luego de una verificación realizada en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según la información brindada por la institución, la Oficina Local de Santa Ana coordinó acciones con las autoridades judiciales para ubicar a las menores y constatar su condición.

Junieysis desapareció desde el 31 de marzo en Santa Ana.
Junieysis desapareció desde el 31 de marzo en Santa Ana. (Junieysis Merlo/Facebook)

“Se verificó la ubicación de las niñas”, indicaron desde el PANI, que además aseguró que mantiene un trabajo articulado con el OIJ en el seguimiento del caso.

La desaparición de Merlo Espinoza ha generado preocupación, fue vista por última vez el 31 de marzo de 2026 en el sector de Salitral de Santa Ana, en San José.

LEA MÁS: “Oren por nosotros, no sabemos cómo vivir sin él”: madre destrozada tras perder a su hijo en accidente

La desaparición fue reportada ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dos días después, el 2 de abril.

El caso continúa en investigación por parte del OIJ, que busca esclarecer las circunstancias de la desaparición y dar con el paradero de la joven.

Según versiones preliminares, el padre de sus hijas dijo a familiares que ese día supuestamente iba a reunirse con otras personas para ir a la playa para grabar contenido de Tiktok pero desde entonces no se sabe nada de ella.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
tiktokersanta anapanijuniesys adely merlo
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.