Hijas de Tiktoker desaparecida en Santa Ana fueron ubicadas, confirma el PANI

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmó que las hijas gemelas de la joven desaparecida Junieysis Adely Merlo Espinoza fueron ubicadas y están bien, luego de una verificación realizada en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según la información brindada por la institución, la Oficina Local de Santa Ana coordinó acciones con las autoridades judiciales para ubicar a las menores y constatar su condición.

Junieysis desapareció desde el 31 de marzo en Santa Ana. (Junieysis Merlo/Facebook)

“Se verificó la ubicación de las niñas”, indicaron desde el PANI, que además aseguró que mantiene un trabajo articulado con el OIJ en el seguimiento del caso.

La desaparición de Merlo Espinoza ha generado preocupación, fue vista por última vez el 31 de marzo de 2026 en el sector de Salitral de Santa Ana, en San José.

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La desaparición fue reportada ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dos días después, el 2 de abril.

El caso continúa en investigación por parte del OIJ, que busca esclarecer las circunstancias de la desaparición y dar con el paradero de la joven.

Según versiones preliminares, el padre de sus hijas dijo a familiares que ese día supuestamente iba a reunirse con otras personas para ir a la playa para grabar contenido de Tiktok pero desde entonces no se sabe nada de ella.