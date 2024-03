Hijos de joven mamá fallecida en accidente aún no saben que ella murió

Un paseo a la playa en Jacó terminó siendo la despedida de Yulisa Paola López Mora de sus dos hijos menores.

Yulisa, de 26 años, falleció tras un accidente de tránsito en el que los menores sobrevivieron; la fatalidad ocurrió en el kilómetro 20 de la ruta 27, a la altura de La Guácima, Alajuela, en sentido hacia San José.

La joven madre viajaba, además, junto a su esposo, Gabriel Siles, y otro hombre de apellido Siles, al parecer se trataba del suegro. La familia había disfrutado de un paseo en la playa, sitio que visitaban con frecuencia porque les encantaba.

La tragedia sucedió cuando regresaban a casa en Desamparados, San José; la tarde de este domingo 10 de marzo, ellos viajaban en un carro y, en apariencia, el suegro tuvo un problema médico y esto lo llevó a perder el control y chocar contra un camión que iba en el carril contrario.

Yulisa viajaba en los asientos de atrás y sufrió fuertes golpes pese a que el impacto fue frontal, a ella la llevaron intubada al hospital San Rafael de Alajuela, pero cuando la estaban atendiendo la declararon fallecida.

Un niño de 6 años y una pequeña de 3 años permanecen internados en el hospital Nacional de Niños en el que están al cuidado de sus abuelitas paternas y otros familiares; los pequeñitos no saben que la mamá murió.

Un violento choque de un carro contra un camión, en la ruta 27, en La Guácima de Alajuela cobró la vida de Yulisa Paola López. Foto: Cortesía para La Teja

Giselle Mora, mamá de la fallecida, afirmó que el último día que vio a su hija fue el sábado 9 de marzo en la mañana, cuando ella se fue al paseo, como todos los días la vio muy contenta.

“Ella iba con frecuencia a la playa con el suegro, el esposo y los niños, les gustaba mucho”, recordó la mamá.

Doña Giselle se enteró de la muerte de su hija porque familiares de Siles los llamaron para avisar que la joven estaba grave en el hospital; sin embargo, cuando llegó ya era muy tarde.

Joven era gemela

Ella recuerda a su hija como una persona muy cariñosa, con un corazón servicial, tenía sueños de superación al estudiar en la Universidad Estatal a Distancia (UNED), además estaba contenta de la familia que tenía porque estaba recién casada, en abril iba a cumplir su primer aniversario de bodas.

Yulisa tiene un hijo mayor de 10 años, quien vive en Pérez Zeledón, a él sí le explicaron la tragedia, el niño despedirá a su mamá en una vela la tarde-noche de este lunes 11 de marzo, en la iglesia Renacer en Guadalupe de Goicoechea, luego la incineraran.

Yulisa Paola López Mora, de 26 años, falleció en un violento choque de un carro contra un camión, en la ruta 27, en La Guácima de Alajuela. Foto: Cortesía para La Teja

La muchacha era gemela y eran muy unidas, su hermana se llama Yuliana.

“Ellas eran inseparables, se querían mucho, mi otra hija está muy afectada, ha sido un golpe muy fuerte para la familia”, expresó doña Guiselle.

Yuliana incluso escribió en Facebook el gran amor que le tenía a su hermana.

“Mi otra mitad. Aún no me lo creo, deseara que todo fuera mentira... No sabes la falta que me vas a hacer, te amo mucho, gracias a Dios siempre se lo dije”, publicó la hermana.

En estos tres primeros meses del año han muerto en accidentes en carretera 88 personas, según datos del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT). Las autoridades le insisten a las personas respetar los límites de velocidad y si tienen algún problema médico grave como descompensaciones no manejar para no exponer sus propias vidas y la de terceras personas.

La fatalidad ocurrió en la ruta 27, en La Guácima de Alajuela. Foto: Cortesía para La Teja

