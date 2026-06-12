Sucesos

Histórico decomiso: Capturan semisumergible con cerca de tres toneladas de cocaína en el Pacífico Sur

La embarcación fue interceptada frente a Cabo Matapalo gracias a información de la DEA

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Por Silvia Coto

Las autoridades dieron un nuevo golpe al narcotráfico internacional tras interceptar un semisumergible que transportaba aproximadamente tres toneladas de cocaína en aguas del Pacífico Sur.

La operación fue posible gracias a la cooperación entre Costa Rica y Estados Unidos, luego de que la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) suministrara información que permitió ubicar la nave sospechosa.

Según informó el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde, el semisumergible fue interceptado a cuatro millas náuticas de Cabo Matapalo por oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) del Servicio Nacional de Guardacostas.

Semisumergible con droga en el Pacífico
Semisumergible con droga en el Pacífico (MSP/cortesía)

Durante el operativo fueron detenidos cuatro tripulantes: tres colombianos y un ecuatoriano, quienes viajaban a bordo de la embarcación junto con el cargamento.

Las investigaciones y acciones previas a la captura contaron con la participación de diversas unidades policiales, entre ellas la Policía de Control de Drogas (PCD), la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), estas últimas adscritas a la Fuerza Pública.

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El ministro explicó que la intervención forma parte de las acciones desarrolladas bajo la iniciativa denominada “Fuerza Élite”, coordinada por la Presidencia de la República para combatir las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

Tras la intercepción, la embarcación fue trasladada hasta Golfito, donde agentes de la PCD realizan las pericias correspondientes para determinar con exactitud el peso del cargamento.

Semisumergible con droga en el Pacífico
El cargamento se estima es de 3 toneladas. Fotos: MSP (MSP/cortesía)

De confirmarse la cantidad estimada de droga, este se convertiría en el mayor cargamento de cocaína decomisado por las autoridades costarricenses a bordo de una embarcación semisumergible.

Hasta ahora, el récord correspondía a un operativo efectuado el 12 de agosto de 2024, cuando el Servicio Nacional de Guardacostas interceptó en el Pacífico Norte otro semisumergible que transportaba 2.180 kilogramos de cocaína y llevaba tres tripulantes a bordo.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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